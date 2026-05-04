Pavel na Hradě přijal finského prezidenta. Proberou podporu Ukrajiny i Blízký východ

Autor: ,
  10:31
Prezident Petr Pavel v pondělí dopoledne přivítal na Pražském hradě finskou hlavu státu Alexandera Stubba. Hovořit by spolu měli například o pokračující podpoře Ukrajiny či o posilování evropského pilíře Severoatlantické aliance (NATO). Očekává se i diskuse o situaci na Blízkém východě či o bezpečnosti strategických námořních tras.
Prezident Petr Pavel přijal finského prezidenta Alexandera Stubba. (4. května...

Prezident Petr Pavel přijal finského prezidenta Alexandera Stubba. (4. května 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Stubb s Pavlem spolu na nádvoří vyslechli finskou a českou hymnu. Následně prošli kolem nastoupené hradní stráže a odebrali se do útrob Hradu. Nejdříve je v plánu soukromá schůzka prezidentů, na kterou naváže jednání delegací. Krátce před polednem prezidenti jednání okomentují na tiskové konferenci.

Stubb je v Česku na dvoudenní návštěvě, v pondělí se vedle Pavla setká i s prvním místopředsedou Senátu Jiřím Drahošem (za STAN) a s předsedou Sněmovny Tomiem Okamurou (SPD). V úterý by měl mít schůzku s premiérem Andrejem Babišem (ANO), ve stejný den také spolu s Pavlem přednese hlavní projev na konferenci Evropa jako úkol. Následně se společně setkají s českými studenty College of Europe a se stážisty v institucích Evropské unie.

Česko a Finsko pojí podle prezidentské kanceláře nejen členství v Evropské unii a NATO, ale i shoda na zásadních tématech v zahraniční politice, energetice nebo jednotném trhu. Mezi zeměmi také roste obchodní výměna, Česko do Finska vyváží především auta.

Severská země je podle Hradu v Evropě vnímaná jako vzor v připravenosti na krize, ochraně kritické infrastruktury a odolnosti společnosti vůči hybridním hrozbám. Přispívá rovněž do české muniční iniciativy pro Ukrajinu. Spolupracovat a sdílet zkušenosti by země podle prezidentské kanceláře mohly i při zavádění letounů F-35, které Finsko i Česko pořizují.

Poslední prezidentská návštěva mezi oběma zeměmi se uskutečnila v červnu 2005, kdy se ve Finsku s tamní prezidentkou Tarjou Halonenovou setkal Václav Klaus. Stubb byl v Česku jako prezident i v roce 2024, kdy se zúčastnil konference Globsec.

