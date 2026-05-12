Oběd na lodi i debata o AI. Pavel jedná s Pellegrinim a Van der Bellenem

  10:56aktualizováno  10:56
Ceremoniálem na hradě Devín začal na Slovensku summit prezidentů Česka, Slovenska a Rakouska. Hlavy států mají v programu pracovní oběd pořádaný na Dunaji na lodi Harmónia, tématem jednání by měla být mimo jiné energetická bezpečnost. Odpoledne se budou v muzeu moderního umění Danubiana na okraji Bratislavy věnovat především tématu umělé inteligence ve vzdělávání.

Český prezident Petr Pavel se ve Slavkově u Brna setkal se svými protějšky ze Slovenska Peterem Pellegrinim (po jeho levici) a Rakouska Alexanderem van der Bellenem (po jeho pravici). (5. března 2025) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Po jednání je v plánu tisková konference všech tří prezidentů. Česko na summitu takzvaného Slavkovského formátu zastupuje prezident Petr Pavel, Slovensko prezident Peter Pellegrini a Rakousko prezident Alexander Van der Bellen.

Hlavy států v úterý po uvítání na hradním nádvoří položí věnce k památníku Brána svobody. Ten byl pod hradem Devín u slovensko-rakouských hranic vybudován na počest čtyř stovek lidí, kteří zahynuli při pokusu o útěk z komunistického Československa do západních zemí. Hranice u Devína patřila před rokem 1989 k takzvané železné oponě mezi Východem a Západem; na Slovensku ji tvořily i technické zábrany včetně plotů s cílem zamezit nekontrolovanému přechodu lidí do Rakouska.

Slavkovský formát je jedním z uskupení středoevropské spolupráce. Podle české prezidentské kanceláře vznikl původně především kvůli praktické stránce sousedských vztahů a přeshraniční spolupráce, dnes ale slouží i jako koordinační platforma například pro aktivity v Evropské unii. Na úrovni prezidentů se setkání poprvé konalo loni, a to ve Slavkově u Brna. Aktuálně je předsednickou zemí Slovensko, od července vedení převezme Rakousko.

