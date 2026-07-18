VIDEO: Ranní rozcvička na lešení. Pavel před schůzkami vyšplhal k pilíři sv. Víta

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  9:55aktualizováno  9:55
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Oblek vyměnil za polo tričko a místo do kanceláře zamířil brzy ráno na lešení. Prezident Petr Pavel se rozhodl na vlastní oči prověřit, jak probíhají práce na opěrném pilíři nejvýznamnější české katedrály.

Pavel vyšplhal k řemeslníkům do výšky nad třetím nádvořím. Specialisty sledoval přímo při práci na prvku, který pochází ze 14. století a aktuálně vyžaduje neodkladný zásah.

Restaurátoři z pilíře totiž musí odstranit škodlivé soli, opravit praskliny a silně poškozené části kamene kompletně nahradit novými pískovcovými prvky.

„Na katedrále je práce doslova jako na kostele. Ještě před ranními schůzkami jsem se šel podívat, kolik odbornosti, trpělivosti a poctivého řemesla vyžaduje oprava jednoho z opěrných pilířů,“ komentoval to prezident.

Paralelně s opravou tohoto pilíře na svatém Vítu startuje i obnova oken vysokého chóru v interiéru, kde se mění zkorodované kotvy z roku 1757. Odborníci tam budou v příštích měsících restaurovat vitráže a vzácné historické malby se zemskými znaky.

Restaurátoři a kameníci zahájili další etapu oprav katedrály sv. Víta na Pražském hradě. Zaměří se na okna vysokého chóru a opěrný pilíř z 14. století. (9. června 2026)

Pavel si už na začátku loňského roku přímo v chrámu vyzkoušel náročnou práci horolezců, kteří tehdy po čtyřiceti letech kompletně luxovali prach z obřích oken a historických vitráží.

Nynější rekonstrukce, do které Hrad ročně investuje desítky milionů korun, nijak neomezuje turistický ani bohoslužebný provoz uvnitř chrámu.

Prezident Pavel se podíval, jak probíjaí opravy katedrály
Restaurátoři a kameníci zahájili další etapu oprav katedrály sv. Víta na Pražském hradě. Zaměří se na okna vysokého chóru a opěrný pilíř z 14. století (9. června 2026)
Pražský hrad
Nové varhany v potemnělé katedrále.
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