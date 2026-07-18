VIDEO: Ranní rozcvička na lešení. Pavel před schůzkami vyšplhal k pilíři sv. Víta

Pavel vyšplhal k řemeslníkům do výšky nad třetím nádvořím. Specialisty sledoval přímo při práci na prvku, který pochází ze 14. století a aktuálně vyžaduje neodkladný zásah.
Restaurátoři z pilíře totiž musí odstranit škodlivé soli, opravit praskliny a silně poškozené části kamene kompletně nahradit novými pískovcovými prvky.
„Na katedrále je práce doslova jako na kostele. Ještě před ranními schůzkami jsem se šel podívat, kolik odbornosti, trpělivosti a poctivého řemesla vyžaduje oprava jednoho z opěrných pilířů,“ komentoval to prezident.
Paralelně s opravou tohoto pilíře na svatém Vítu startuje i obnova oken vysokého chóru v interiéru, kde se mění zkorodované kotvy z roku 1757. Odborníci tam budou v příštích měsících restaurovat vitráže a vzácné historické malby se zemskými znaky.
Pavel si už na začátku loňského roku přímo v chrámu vyzkoušel náročnou práci horolezců, kteří tehdy po čtyřiceti letech kompletně luxovali prach z obřích oken a historických vitráží.
Nynější rekonstrukce, do které Hrad ročně investuje desítky milionů korun, nijak neomezuje turistický ani bohoslužebný provoz uvnitř chrámu.