Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu řekl, že vláda rozhodne o složení delegace, která pojede na summit NATO v Ankaře, na jednání 8. června. Kdo bude v delegaci, nechtěl předjímat.
Spor mezi vládou a prezidentem o složení delegace na summit se veřejně rozhořel začátkem dubna. Babiš již dříve uvedl, že vláda by na summitu měla hájit své postoje a výdaje na obranu, jelikož má na starosti vládní rozpočet. Pavel argumentuje tím, že zastupování země navenek je jeho ústavní pravomoc.
Kvůli summitu se prezident s premiérem setkali začátkem května, ale shodu nenašli. Pavel bude trvat na tom, aby se na summitu zúčastnil zejména jeho první části, tedy neformální večeře hlav států a debaty o evropské a globální bezpečnosti. Oficiální části by se pak podle něj zúčastnil Babiš s ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé) a ministrem obrany Jaromírem Zůnou (za SPD).
Proti prezidentově účasti opakovaně vystupoval Macinka, který od doby, kdy vygradoval spor o jmenování poslance Filipa Turka (za Motoristy) ministrem životního prostředí, označuje Pavla za zástupce opozice.
Babiš ve středu požádal Zůnu, aby začal připravoval mandát delegace. Mandát podle Babiše bude vycházet z toho, o čem ho informoval prezident, když se zúčastnil minulý týden summitu lídrů zemí Bukurešťské devítky v Rumunsku. Prezident Petr Pavel po summitu skupiny řekl, že země v deklaraci mimo jiné znovu potvrdily vůli k plnění závazku přijatého v Haagu, tedy k dosažení výdajů na obranu ve výši pěti procent HDP.
8. května 2026
Mandát delegace pro červencový summit by se podle Babiše měl týkat toho, jak Česko bude plnit tento závazek nebo také bojových schopností armády. Mandát pak společně se složením delegace schválí vláda.
Summity NATO v minulosti navštěvovali za Česko jak předsedové vlád, tak prezidenti. Pavel se zatím zúčastnil všech summitů NATO, které se od jeho nástupu do funkce konaly, tedy v roce 2023 ve Vilniusu, ve Washingtonu v roce 2024 i loni v Haagu.
19. března 2026