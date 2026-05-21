Na summit NATO pojedu, trvá na svém Pavel. Jinak se obrátí na Ústavní soud

Autor:
  11:07
V případě, že vláda v červnu svým rozhodnutím o složení delegace na nadcházející summit Severoatlantické aliance (NATO) omezí ústavní pravomoce prezidenta, bude se muset obrátit na Ústavní soud. Prezident Petr Pavel to řekl na bezpečnostní konferenci Globsec. Summit se bude konat v červenci v turecké Ankaře.
Petr Pavel se ve středu v Rumunsku zúčastnil summitu B9. Vedle lídrů členských států byli části jednání přítomni i zástupci severských evropských zemí nebo generální tajemník NATO Mark Rutte a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.(13. května 2026) | foto: Facebook: Petr Pavel

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)
Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu řekl, že vláda rozhodne o složení delegace, která pojede na summit NATO v Ankaře, na jednání 8. června. Kdo bude v delegaci, nechtěl předjímat.

Spor mezi vládou a prezidentem o složení delegace na summit se veřejně rozhořel začátkem dubna. Babiš již dříve uvedl, že vláda by na summitu měla hájit své postoje a výdaje na obranu, jelikož má na starosti vládní rozpočet. Pavel argumentuje tím, že zastupování země navenek je jeho ústavní pravomoc.

Kvůli summitu se prezident s premiérem setkali začátkem května, ale shodu nenašli. Pavel bude trvat na tom, aby se na summitu zúčastnil zejména jeho první části, tedy neformální večeře hlav států a debaty o evropské a globální bezpečnosti. Oficiální části by se pak podle něj zúčastnil Babiš s ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé) a ministrem obrany Jaromírem Zůnou (za SPD).

Proti prezidentově účasti opakovaně vystupoval Macinka, který od doby, kdy vygradoval spor o jmenování poslance Filipa Turka (za Motoristy) ministrem životního prostředí, označuje Pavla za zástupce opozice.

Babiš ve středu požádal Zůnu, aby začal připravoval mandát delegace. Mandát podle Babiše bude vycházet z toho, o čem ho informoval prezident, když se zúčastnil minulý týden summitu lídrů zemí Bukurešťské devítky v Rumunsku. Prezident Petr Pavel po summitu skupiny řekl, že země v deklaraci mimo jiné znovu potvrdily vůli k plnění závazku přijatého v Haagu, tedy k dosažení výdajů na obranu ve výši pěti procent HDP.

8. května 2026

Mandát delegace pro červencový summit by se podle Babiše měl týkat toho, jak Česko bude plnit tento závazek nebo také bojových schopností armády. Mandát pak společně se složením delegace schválí vláda.

Summity NATO v minulosti navštěvovali za Česko jak předsedové vlád, tak prezidenti. Pavel se zatím zúčastnil všech summitů NATO, které se od jeho nástupu do funkce konaly, tedy v roce 2023 ve Vilniusu, ve Washingtonu v roce 2024 i loni v Haagu.

19. března 2026
