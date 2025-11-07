Prezident Pavel omilostnil dvě ženy

Kancelář prezidenta republiky (KPR) v pátek informovala, že prezident Petr Pavel udělil další dvě milosti. „Svou ústavní pravomoc využil nyní popáté,“ doplnil mluvčí prezidentské kanceláře Filip Platoš.
Prezident prominul zbytek trestu odnětí svobody ženě, která posílala zásilky obsahující zakázané látky do vězení, kde si odpykával svůj trest její vnuk.
„Prezident přihlédl k faktu, že omilostněná dosud vedla bezúhonný život a uvedeného se dopustila ve vysokém věku. A rovněž k tomu, že jednala na základě nátlaku a obav o svého vnuka,“ komentoval Platoš s tím, že vnuk později ve vězení spáchal sebevraždu.
Seniorka se podle Hradu navíc léčí s řadou závažných onemocnění, prodělala onkologickou léčbu a opakovaně podstoupila operace srdce. „Na svobodě má vytvořené veškeré zázemí a podporu své rodiny. Prominut jí byl zbytek trestu v trvání přibližně deseti měsíců,“ doplnil mluvčí Hradu.
Ve druhém případě udělila hlavu státu milost třiadvacetileté ženě, která v tanečním klubu poskytla své kamarádce, na její žádost a zdarma, extázi, kterou si i sama vzala.
„Ačkoli kamarádka po akci dorazila v pořádku domů, v důsledku požití druhý den zemřela,“ uvedla prezidentská kancelář. Omilostněná žena podle Hradu drogy pravidelně neužívá a dosud vedla bezúhonný život, pracovala a má stabilní rodinné zázemí.
„Činu litovala a s pozůstalými se finančně vyrovnala. Spolupracovala s orgány činnými v trestním řízení, výkon trestu nastoupila dobrovolně a část trestu, v délce sedmi měsíců, již vykonala,“ popsal mluvčí KPR Platoš.
Prezident podle něj přihlédl i ke kladnému hodnocení ve vězení. „Prominul jí zbytek trestu odnětí svobody v trvání zhruba 3 roky a 5 měsíců,“ dodal mluvčí prezidentské kanceláře.