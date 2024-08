Do NATO by mohla vstoupit i částečně okupovaná Ukrajina, řekl Pavel

Lídři zemí NATO na červencovém summitu ve Washingtonu slíbili Ukrajině nezvratnou cestu do aliance a dlouhodobou vojenskou pomoc, přímou pozvánku do NATO ale země nedostala.

Pavel očekává, že v příštích letech by mohla Ukrajina jednat s Ruskem o míru. Dohoda by podle prezidenta mohla znamenat, že by Rusko dlouhodobě okupovalo část ukrajinského území, ovšem bez toho, že by změnu hranic akceptovaly demokratické státy.

„Myslím, že není nutným předpokladem plná obnova kontroly nad celým územím. Pokud dojde k vymezení, byť nějaké administrativní hranice, pak můžeme brát tuto administrativní hranici jako dočasnou a Ukrajinu v teritoriu, které bude v té době kontrolovat, přijmout do NATO,“ řekl Pavel.

Český prezident pro takový krok vidí precedent v historii. „Podívejme se třeba na Německo. Došlo k rozdělení Německa, které nebylo akceptováno všemi západními státy, a přestože část Německa byla okupovaná Sovětským svazem, tak Německo, tedy ten zbytek, byl přijat do NATO, a to už v roce 1955. Takže si myslím, že je tady jak technicky, tak právně řešení, jak umožnit Ukrajině vstoupit do NATO, aniž by se tím dostalo NATO do konfliktu s Ruskou federací,“ podotkl Pavel.

Ukrajina se víc než 900 dní brání rozsáhlé ruské agresi. Ukrajinci vpád ruských vojsk na své území zčásti odrazili a některá svá území dobyli zpět. Rusové ale části ukrajinských regionů na východě a jihu země nadále okupují a boje pokračují.

Na východě Ukrajiny v poslední době ruská invazní vojska pomalu, ale setrvale postupují. Ukrajina zároveň v posledních téměř dvou týdnech obsadila část území Kurské oblasti na západě Ruska, cílem je podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského omezit ruské útoky přes hranici na Ukrajinu.