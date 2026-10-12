Pavel varoval před riziky umělé inteligence. V projevu vzpomněl i na Havla

Čím mocnější jsou technologie, tím větší mají lidé odpovědnost zajistit, aby jejich vývoj a využívání podléhaly demokratickému dohledu, veřejné odpovědnosti a respektu k základním právům, řekl.
„Technologie by měly posilovat lidskou svobodu a odolnost, nikoli oslabovat naši autonomii,“ prohlásil. Hovořil i o nutnosti podpory Ukrajiny bránící se ruské agresi. „Můžeme se mnohému naučit z jedinečné zkušenosti Ukrajiny s odoláváním všem formám nepřátelského tlaku, včetně dezinformací a kybernetických útoků,“ uvedl.
Za další příklad odvahy a odolnosti označil lidi v Barmě, kteří podle něj platí mimořádně vysokou cenu za to, že se postavili vojenské vládě. „Mnozí z nich byli zatčeni a dodnes zůstávají za mřížemi. Mohou se zdát bezmocní, avšak bezmocní nejsou bez moci,“ uvedl s odkazem na bývalého prezidenta a jednoho ze zakladatelů Fora 2000 Václava Havla.
Jejich odvaha podle Pavla odhaluje slabost těch, kdo potřebují vězení k umlčení pravdy. „Síla bezmocných nám připomíná, že na pravdě záleží i v době, kdy technologie zesilují lži. Že svobodu je třeba bránit a že i ti, kdo nedisponují formální mocí, mohou něco změnit,“ dodal prezident.
Pavel na konferenci mluví každoročně. Letos na zahájení 30. ročníku vystoupil prostřednictvím předtočeného videa. Je na soukromé zahraniční cestě, k pracovnímu programu by se měl vrátit příští pondělí.
Na zahájení konference promluvil v předtočeném krátkém videu i bývalý americký prezident George W. Bush. Havla v něm u příležitosti jeho nedožitých 90. narozenin vyzdvihl jako člověka, který věděl, že si všichni lidé zaslouží základní práva a svobody.