Pavel v Mnichově vystoupí v debatách i na literárním večeru. O Macinkovi se nezmínil

Autor: ,
  16:40aktualizováno  16:40
Prezident Petr Pavel na Mnichovské bezpečnostní konferenci vystoupí jako řečník v několika panelových diskusích. Bude mít také bilaterální schůzky a zúčastní se českého literárního večera společně se spisovateli Jáchymem Topolem a Tomášem Kafkou, uvedl odbor komunikace prezidentské kanceláře. Hlava státu se konference zúčastní v pátek a v sobotu.
Návštěva prezidenta Petra a Pavla v Olomouckém kraji. (22. ledna 2026)

Návštěva prezidenta Petra a Pavla v Olomouckém kraji. (22. ledna 2026) | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

Prezident Petr Pavel posnídal s bývalým belgickým závodníkem Jacky Ickxem,...
Prezident Petr Pavel v Livignu sledoval finálové jízdy paralelního obřího...
Filip Turek a Petr Macinka dorazili do Lán, kde se sejdou s Milošem Zemanem....
Prezident Petr Pavel na tiskové konferenci v Prostějově. Vlevo hejtman...
13 fotografií

Na konferenci pojede vedle prezidenta i ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). I on má program naplánovaný na pátek a sobotu, v pondělí řekl, že má na okraj fóra dohodnutá bilaterální jednání. Na dotaz ohledně možného setkání s Pavlem v Mnichově řekl, že tam jede kvůli jednáním se zahraničními partnery. Vyhledávat prezidenta tam nebude, dodal.

Vztahy mezi Pavlem a Macinkou jsou napjaté kvůli prezidentovu odmítavému postoji ke jmenování poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Ve zprávách, které Pavel koncem ledna zveřejnil, Macinka naléhal na to, aby prezident jmenoval Turka ministrem.

Hlava státu v obsahu zpráv vidí znaky politického vydírání a jeho kancelář se kvůli tomu obrátila na policii. Macinka své zprávy označil za běžnou součást politického vyjednávání a odmítl, že by šlo o vydírání.

Macinka později také řekl, že on a ministerstvo zahraničí budou ignorovat Kancelář prezidenta republiky. Po schůzce Pavla s premiérem Andrejem Babišem (ANO) ale Hrad oznámil, že se oba politici shodli, že není možné, aby ministerstvo s prezidentem a jeho kanceláří přestalo spolupracovat.

Pavel Česko na Mnichovské bezpečnostní konferenci zastupoval i v loňském roce spolu s tehdejším ministrem zahraničí Janem Lipavským (za ODS). Letos se vedle Pavla a Macinky podle Babiše akce zúčastní i ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD).

Letos jde o 62. ročník Mnichovské bezpečnostní konference. Její účastníci se tradičně sejdou v hotelu Bayerischer Hof v centru bavorské metropole. Účast potvrdilo více než 60 hlav států a vlád. Dorazí také velká americká delegace, kterou zřejmě povede ministr zahraničí Marco Rubio.

V loňském roce se akce zúčastnil za USA viceprezident J.D. Vance, který v projevu Evropu ostře kritizoval kvůli údajně špatnému stavu demokracie. Pozvání letos nedostali zástupci Ruska, pozvánku pro íránského ministra zahraničí Abbáse Arakčího pořadatelé po brutálním potlačení demonstrací stáhli.

Vstoupit do diskuse

Cibulka a Jagelka jednali s Klempířem. Zněl jak z jiné planety, řekli

Michal Jagelka a Aleš Cibulka (vlevo). (10. února 2026)

Chameneí omilostnil přes 2000 vězňů, zadržené demonstranty vynechal

Íránský nejvyšší duchovní vůdce Alí Chameneí komentuje situaci v Sýrii. (11....

Koalice chce omezit právo poslanců řečnit. Opozici vadí výjimka pro Okamuru

Vít Rakušan (STAN) a Tomio Okamura (SPD) ve Sněmovně. (10. února 2026)

Úhel pohledu

Babišova vláda nepotřebuje Rady, natož rady. Přece se nenechá znovu napálit

Premiér Andrej Babiš na schůzi Poslanecké sněmovny, 30. ledna 2026

Bronz vybojovali italští curleři, o zlato se večer utkají Švédsko a Spojené státy

Italští reprezentanti v curlingovém turnaji smíšených dvojic Constantiniová a...

Pavel v Mnichově vystoupí v debatách i na literárním večeru. O Macinkovi se nezmínil

Návštěva prezidenta Petra a Pavla v Olomouckém kraji. (22. ledna 2026)

Kanadská tragédie? Češka zranila hvězdu, která v jedné lajně nastupuje s manželkou

Kanadská kapitánka Marie-Philip Poulinová se zvedá z ledu po zákroku Kristýny...

Úhel pohledu

Prosíme a apelujeme. Podporujeme-li zdravý životní styl, proč škrtat peníze pro skauty či tomíky?

Skautský tábor.

Titán v nové zbroji a lesku. I v luxusu může být místo pro experiment, technologii a osobní příběh

Tiffany & Co, Pharrell Williams

Učitel ve Francii čelí obvinění ze zneužití 89 dětí. Zabil také svou matku a tetu

French police patrol outside the prison where an inmate in one of France's most...

Advantage Consulting, s.r.o.
SOUSTRUŽNÍK - náborový bonus až 130.00 Kč

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Strhující vytrvalostní závod pro bezchybného Botna. Hornig na 26. místě

Johan-Olav Botn vítězí ve vytrvalostním závodě.

Američanky na zlato z kombinace nedosáhly, Shiffrinové se nepovedl slalom

Mikaela Shiffrinová ze Spojených států v akci během kombinovaného slalomu žen....

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.