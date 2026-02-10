Pavel v Mnichově vystoupí v debatách i na literárním večeru. O Macinkovi se nezmínil

Na konferenci pojede vedle prezidenta i ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). I on má program naplánovaný na pátek a sobotu, v pondělí řekl, že má na okraj fóra dohodnutá bilaterální jednání. Na dotaz ohledně možného setkání s Pavlem v Mnichově řekl, že tam jede kvůli jednáním se zahraničními partnery. Vyhledávat prezidenta tam nebude, dodal.
Vztahy mezi Pavlem a Macinkou jsou napjaté kvůli prezidentovu odmítavému postoji ke jmenování poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Ve zprávách, které Pavel koncem ledna zveřejnil, Macinka naléhal na to, aby prezident jmenoval Turka ministrem.
Hlava státu v obsahu zpráv vidí znaky politického vydírání a jeho kancelář se kvůli tomu obrátila na policii. Macinka své zprávy označil za běžnou součást politického vyjednávání a odmítl, že by šlo o vydírání.
Macinka později také řekl, že on a ministerstvo zahraničí budou ignorovat Kancelář prezidenta republiky. Po schůzce Pavla s premiérem Andrejem Babišem (ANO) ale Hrad oznámil, že se oba politici shodli, že není možné, aby ministerstvo s prezidentem a jeho kanceláří přestalo spolupracovat.
Pavel Česko na Mnichovské bezpečnostní konferenci zastupoval i v loňském roce spolu s tehdejším ministrem zahraničí Janem Lipavským (za ODS). Letos se vedle Pavla a Macinky podle Babiše akce zúčastní i ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD).
Letos jde o 62. ročník Mnichovské bezpečnostní konference. Její účastníci se tradičně sejdou v hotelu Bayerischer Hof v centru bavorské metropole. Účast potvrdilo více než 60 hlav států a vlád. Dorazí také velká americká delegace, kterou zřejmě povede ministr zahraničí Marco Rubio.
V loňském roce se akce zúčastnil za USA viceprezident J.D. Vance, který v projevu Evropu ostře kritizoval kvůli údajně špatnému stavu demokracie. Pozvání letos nedostali zástupci Ruska, pozvánku pro íránského ministra zahraničí Abbáse Arakčího pořadatelé po brutálním potlačení demonstrací stáhli.