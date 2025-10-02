Pavel v neděli zahájí povolební konzultace, pozve si lídry sněmovních stran

Prezident připomněl, že se do vyjednávání o nové vládě chce aktivně zapojit. „Proto hned v neděli ráno začnu první konzultační schůzky se všemi předsedy stran, které se dostanou do Poslanecké sněmovny. Předpokládám, že by nám na to mohla stačit neděle a pondělí,“ dodal Petr Pavel. Na Hrad si šéfy stran bude zvát v pořadí podle výsledků voleb.
„V neděli se po skončení konzultací na Pražském hradě uskuteční tiskový brífink prezidenta republiky. Přesný čas bude upřesněn,“ uvedl Hrad.
Volební místnosti se v Česku otevřou v pátek ve 14 hodin. Hlasování skončí v sobotu ve stejný čas.