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Kapitulace Ukrajiny by měla dalekosáhlé dopady, řekl Pavel v projevu k diplomatům

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  16:23aktualizováno  16:23
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Prezident Petr Pavel společně s manželkou Evou Pavlovou přijali členy...

Prezident Petr Pavel společně s manželkou Evou Pavlovou přijali členy diplomatického sboru. (27. října 2026) | foto: ČTK / Vondrouš RomanČTK

Petr Pavel
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Prezident Petr Pavel považuje za politickou nutnost zvýšení tlaku na Rusko, zpřísnění sankcí a další posílení podpory Ukrajiny. Řekl to dnes v projevu k zahraničním diplomatům působícím v Česku při tradičním setkání před státním svátkem 28. října.

Poděkoval těm, kteří jdou v pomoci Ukrajině příkladem. Země se pátým rokem brání ruské agresi. Rusko lze podle Pavla přimět k zasednutí k jednacímu stolu pouze společným postupem.

„Kapitulace Ukrajiny by měla dalekosáhlé důsledky pro nás všechny. Pokud chceme, aby nás pravidla chránila i zítra, musíme být připraveni je bránit už dnes,“ prohlásil český prezident.

Systém mezinárodního práva je dnes podle Pavla otevřeně zpochybňován. „Nátlak a použití síly se opět stávají normou. Mezinárodní pravidla jsou až příliš často ignorována, pokud se stanou nepohodlnými,“ řekl. Dnešní doba a její výzvy přitom podle něj vyžadují více spolupráce, například na zajištění bezpečnosti dodavatelských řetězců nebo řešení změny klimatu.

Pavel v projevu k velvyslancům apeloval na to, aby si světové mocnosti uvědomily, že s větší mocí přichází větší odpovědnost. Zásadní roli ale podle něj hrají i menší a středně velké státy. „Náš vliv může být v individuální rovině omezený. Pokud ale budeme spolupracovat, dokážeme zajistit, aby byl náš hlas slyšet, a budovat vztahy a koalice založené na důvěře, integritě a respektu ke společným pravidlům,“ uvedl.

Bez ohledu na rozdílné postoje různých zemí mají podle něj všichni společný zájem na světě, kde se respektují hranice, dodržují dohody a spory se řeší mírovou cestou.

Česko chce podle prezidenta budovat spolehlivá partnerství. „Česko má hodně co nabídnout. Máme silnou průmyslovou základnu, talentované lidi, inovativní firmy i špičkové vědce. Tradičně jsme otevřeni obchodu, investicím a novým myšlenkám,“ řekl. Velvyslance vyzval, aby v Česku hledali příležitosti, které mohou být přínosem pro jejich vlády, podniky i celé společnosti.

Setkání se zahraničními diplomaty se v minulých letech tradičně účastnila i manželka prezidenta Eva a ministr zahraničí. První dáma byla přítomna i dnes, šéf české diplomacie Petr Macinka (Motoristé) ale na akci chyběl.

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