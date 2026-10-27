Poděkoval těm, kteří jdou v pomoci Ukrajině příkladem. Země se pátým rokem brání ruské agresi. Rusko lze podle Pavla přimět k zasednutí k jednacímu stolu pouze společným postupem.
„Kapitulace Ukrajiny by měla dalekosáhlé důsledky pro nás všechny. Pokud chceme, aby nás pravidla chránila i zítra, musíme být připraveni je bránit už dnes,“ prohlásil český prezident.
Systém mezinárodního práva je dnes podle Pavla otevřeně zpochybňován. „Nátlak a použití síly se opět stávají normou. Mezinárodní pravidla jsou až příliš často ignorována, pokud se stanou nepohodlnými,“ řekl. Dnešní doba a její výzvy přitom podle něj vyžadují více spolupráce, například na zajištění bezpečnosti dodavatelských řetězců nebo řešení změny klimatu.
Pavel v projevu k velvyslancům apeloval na to, aby si světové mocnosti uvědomily, že s větší mocí přichází větší odpovědnost. Zásadní roli ale podle něj hrají i menší a středně velké státy. „Náš vliv může být v individuální rovině omezený. Pokud ale budeme spolupracovat, dokážeme zajistit, aby byl náš hlas slyšet, a budovat vztahy a koalice založené na důvěře, integritě a respektu ke společným pravidlům,“ uvedl.
Bez ohledu na rozdílné postoje různých zemí mají podle něj všichni společný zájem na světě, kde se respektují hranice, dodržují dohody a spory se řeší mírovou cestou.
Česko chce podle prezidenta budovat spolehlivá partnerství. „Česko má hodně co nabídnout. Máme silnou průmyslovou základnu, talentované lidi, inovativní firmy i špičkové vědce. Tradičně jsme otevřeni obchodu, investicím a novým myšlenkám,“ řekl. Velvyslance vyzval, aby v Česku hledali příležitosti, které mohou být přínosem pro jejich vlády, podniky i celé společnosti.
Setkání se zahraničními diplomaty se v minulých letech tradičně účastnila i manželka prezidenta Eva a ministr zahraničí. První dáma byla přítomna i dnes, šéf české diplomacie Petr Macinka (Motoristé) ale na akci chyběl.