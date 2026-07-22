Zákon dostane k novému hlasování Sněmovna a koalice ANO, SPD a Motoristů sobě může prezidentovo veto přehlasovat nejméně 101 hlasy poslanců.
„Na první pohled jde o technický zákon plný odborných pojmů a rozpočtových pravidel. Chápu, že může působit nezajímavě. Ve skutečnosti ale podstatně mění způsob, jakým stát, tedy tato i budoucí vlády, budou hospodařit s veřejnými penězi. Proto považuji za důležité co nejsrozumitelněji vysvětlit dva hlavní důvody, proč jsem se rozhodl tento zákon vetovat. Prvním důvodem je ohrožení dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. Tento zákon umožňuje vládě půjčovat si výrazně více, než je tomu dnes. V praxi to znamená, že vláda získá větší prostor pro financování výdajů prostřednictvím dluhu,“ uvedl Pavel.
Vadí mu, že stát by si tak na některé výdaje mohl půjčovat bez jakéhokoli finančního limitu po dobu 10 let, od roku 2026 do roku 2036. „Přitom už teď náš dluh roste tempem, které dlouhodobě neufinancujeme. Budeme si půjčovat za stále vyšší úroky. Pokud se to nezmění, bude to muset v budoucnu někdo zaplatit, ať už škrty ve výdajích nebo vyššími daněmi. A nejvíc to může dopadnout na ty, kdo na to mají nejmíň,“ zdůraznila hlava státu.
„Co to znamená pro občany? Pokud stát vytvoří pravidla, která mu umožní snáze navyšovat výdaje na dluh, konečný účet za tato rozhodnutí poneseme v budoucnu právě my všichni. Právě proto musí být pravidla pro hospodaření státu nastavena tak, aby ochránila nejen současné, ale i budoucí generace,“ dal prezident najevo, jak mu vadí rozvolnění rozpočtových pravidel, k němuž přistoupila koalice ANO, SPD a Motoristů sobě.
„Druhým důvodem je oslabení kontroly ze strany Poslanecké sněmovny ve prospěch vlády. O veřejných penězích má rozhodovat parlament. Tento zákon ale rozšiřuje prostor vlády navyšovat některé výdaje, aniž by k tomu potřebovala souhlas Poslanecké sněmovny. V některých případech smí vláda překročit vlastní schválený rozpočet až o 10 % na základě rozhodnutí jen svého vlastního poradního bezpečnostního orgánu,“ uvedl prezident.
Pavel využil svoji pravomoc vrátit zákon poslancům potřetí a zároveň poprvé od nástupu vlády Andreje Babiše.
Zároveň právě v době, kdy s ním vede vláda bitvu u Ústavního soudu kvůli tomu, že mu nechtěla umožnit účast na summitu NATO v Ankaře, ale soud to kabinetu Andreje Babiše nařídíl. Pavla tak musela vláda i přes nesouhlas ministra zahraničí Petra Macinky a premiéra Andreje Babiše dopsat na seznam členů české delegace. A prezident se pak summitu v Ankaře zúčastnil, i když ho Babiš do poslední chvíle vyzýval, ať do Turecka na summit NATO neletí.
Loni v únoru Pavel vetoval novelu růstu platů vrcholných politiků či soudců a před dvěma lety novelu, podle které soudy přestaly rozhodovat část sporů v senátech s laickými přísedícími. Sněmovna obě předchozí veta přehlasovala.
Komentář premiéra Andreje Babiše