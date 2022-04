Rusko nás zavleklo do války v roce 2014, kdy vyhodilo do povětří sklad ve Vrběticích, říká poslanec Žáček

Lidovky.cz: Posílila by podle vás případná přítomnost vojáků USA u nás, o čemž chce jednat ministryně obrany Jana Černochová s americkým ministrem obrany, bezpečnost Česka?

Podle mne by to velmi výrazně posílilo bezpečnost České republiky. Podívejme se na naše přátele na Slovensku, kteří šli podobnou cestou. Diskutovali o tom na politické úrovni těsně před vypuknutím konfliktu na Ukrajině. Dnes tam můžeme posílat kontingent, v jehož čele stojí Armáda České republiky (mnohonárodnostní bojové uskupení NATO včetně vojáků USA, kterému velí Češi – pozn. red.). Jak v NATO, tak i s odborníky z USA debatujeme o tom, že by měla být v Evropě zprůchodněna osa západ–východ pro případné přesuny vojsk. Nejen u nás se tomu kdekdo vysmíval. Najednou ale máme za humny konflikt obrovského rozsahu. Případná základna USA, o níž zatím nevíme, protože je to na začátku, by měla být součástí našeho závazku o kolektivní obraně a obranných plánů NATO. Ostatně nejvíce vojáků a techniky na východním křídle aliance dodává americká strana. Mohli bychom z týlu podporovat přátele na Slovensku a v Polsku.