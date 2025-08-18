Trump nevyužil možnost politického a ekonomického tlaku na Rusko, míní Pavel

„Sleduji téměř všechna vystoupení politiků různých politických stran s větším či menším zájmem podle toho, jak moc jsou ve svých vystoupení věcní či korektní,“ řekl Pavel. Některé strany se podle něj často snižují k urážkám oponentů a ke kampani nepřistupují férově.
Prezident také řekl, že v předvolební kampani slyší sliby bez argumentů, jak je naplnit. „Byl bych rád, aby občané šli k volbám a volili to, o čem jsou přesvědčeni, že je správné. K tomu potřebují informace, které budou ověřitelné,“ uvedl.
„Měli bychom k tomu všichni přistoupit podobně a nedat jen na pěkná hesla, která často slyšíme v kampani. Měli bychom od politických stran raději žádat konkrétní fakta, jak si představují sliby, které nám dávají,“ řekl Pavel.
Padla také otázka na to, jak bude Pavel postupovat po volbách. Na sestavení vlády má podle svých slov několik kritérií. „Jsem přesvědčen o tom, že nejlepší zárukou pro budoucnost naší země je členství v NATO,“ prohlásil prezident. Pro rozvoj Česka je podle něj dobré také členství v Evropské unii. Dodal, že NATO ani EU nejsou bez chyby, zatím ale podle něj není lepší alternativa.
Lidé se Pavla ptali také na jeho návštěvu Dalajlámy a následnou reakci Číny, která s českou hlavou státu přerušila všechny kontakty. „Nepadlo jediné slovo o tom, k čemu vyjádřila výhrady Čína, tedy o jakémkoliv odtrhování Tibetu nebo o separatistických snahách. Bavili jsme se o jeho zdraví, o krásné přírodě,“ popsal Pavel.
Tibeťané podle něj chtějí to, co jim Čína slíbila. „Do určité míry nechápu krok Čínské republiky. Může mi to být líto nebo mě to může mrzet, ale rozhodně s tím nebudu nic dělat. Nedopustil jsem se ničeho, co by narušilo naše vztahy a jsem přesvědčen, že Čína k tomu dospěje také,“ dodal.
Prezident Pavel okomentoval také setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina na Aljašce. Samotný fakt, že se sešli a diskutují situaci s mírovým řešením války na Ukrajině, je podle něj pozitivní. „Mrzí mě, že americký prezident nevyužil možnosti politického a ekonomického tlaku na Rusko, aby udělalo ústupky ve vztahu k mírovým řešením,“ řekl Pavel.
Podle Pavla je to právě prezident Putin, kdo může ze dne na den ukončit válku. „Nemůžeme chtít po Ukrajině, aby ustupovala více než ten, kdo ji napadl,“ řekl. Dodal, že je důležité, aby zástupci Evropské unie i dalších zemí apelovali na kompromis, který bude co nejspravedlivější pro Ukrajinu.
Podle Pavla se pohled jeho a vlády k dění na Blízkém východě liší v tom, že kabinet podporuje Izrael takřka bez výhrad k politice Benjamina Netanjahua.
Izrael podle něj měl právo na sebeobranu, neschvaluje ale všechny kroky, které Netanjahu podniká. „To, co se děje v Gaze, vyžaduje okamžité řešení,“ řekl Pavel. Tento týden bude jednat s experty na Blízký východ, budou se bavit o vývoji situace a krocích, které může vláda přijmout. Ve čtvrtek o tom chce mluvit také na jednání s premiérem Petrem Fialou.
Stejně jako v předchozích dílech došlo i na odlehčenější dotazy, například na prezidentův oblíbený chlebíček. „Musím říct, že nejsem přítelem chlebíčků, protože chlebíček je největší nepřítel kravata a čistých košil,“ odpověděl Pavel s tím, že si raději dá jednohubku. Mluvil také o svých oblíbených českých komediích i oblíbených místech na Pražském hradě.
Otázky prezidentovi mohou lidé posílat prostřednictvím online formuláře.
Pavel na dotazy veřejnosti odpovídal v minulosti již třikrát, naposledy v dubnu. Tehdy mluvil například o tom, že by v budoucnu mohl podruhé kandidovat na prezidenta. Komentoval také v té době probíhající přijímací zkoušky na střední školy, válku na Ukrajině či možnost návštěvy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Bílém domě.
Lidé se prezidenta ptají i na lehčí témata, v předešlých dílech nechyběly dotazy na oblíbené destinace pro dovolenou, tipy na úpravu vousů či zda má rád svíčkovou.