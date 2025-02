Je to vlastizrada, křičel Zítko na soudkyni. Dostal podmínku a zákaz Prahy

Ani středeční jednání u Obvodního soudu pro Prahu 2 nezačalo klidně. Zítko nejprve odmítl vstoupit do jednací síně, dokud se mu všichni přítomní neztotožní. Pak sice dovnitř vešel, ale svůj požadavek na ztotožnění opakoval.

Samosoudkyně Daniela Reifová ho několikrát napomenula, Zítko však její pokyny nerespektoval. Soudkyně ho proto nechala vyvést. „Je to vlastizrada,“ křičel Zítko při odchodu na chodbu.

Soudní jednání se poté konalo bez něj. Soudkyně ještě několikrát zavolala Zítka dovnitř, seznámila ho s průběhem hlavního líčení a ptala se, zda bude respektovat její pokyny, aby mohl zůstat v jednací síni. Zítko to pokaždé odmítl, proto byl opětovně vykázán.

„Všechny úkony, které byly prováděny v mé nepřítomnosti, jsou protizákonné. Žádám vás, když mluvím, abyste mi neskákala do řeči. Mám zavolat Centrálu proti organizovanému zločinu?“ zlobil se Zítko směrem k soudkyni. Na chodbě pak opakovaně telefonicky urgoval policii, aby k soudu přijela.

Soudkyně vyslechla tři příslušníky justiční stráže z městského soudu. Nechala také přehrát kamerové záznamy z předloňského incidentu na městském soudu, který řešil odvolání Jany Peterkové. Zítko tehdy jednání od počátku narušoval, takže i tam ho předsedkyně senátu nechala vyvést.

Podle obžaloby se pak na chodbě aktivně zapojil do situace, která vyvrcholila vysazením dveří do jednací síně během soudního jednání. Zítko se údajně také snažil odstrčit od dveří jednoho z přítomných příslušníků justiční stráže, který bránil agresivnímu davu v nezákonném jednání.

Vypovídala i předsedkyně senátu Věra Trojanová, která tehdy odvolací jednání na městském soudu vedla. Řekla, že soudí od roku 1995 a nikdy nic podobného nezažila. „Pamatuji si, že na chodbě skandovali ‚Gestapo‘. Došlo ke kopání do dveří, na chodbě byl velký hluk, justiční stráž šla ke dveřím, ty se začaly vyvalovat dovnitř, justiční stráž nám pak dala pokyn, abychom odešli,“ uvedla soudkyně v pozici svědkyně.

Někteří příznivci Peterkové tehdy vulgárními výrazy útočili na ni i členy senátu, když odcházeli do bezpečí v neveřejné zóně soudní budovy.

Soudkyně Reifová se ve středu snažila Zítka seznamovat i s průběhem odpolední části hlavního líčení. Situace se však neustále opakovala.

„Nechci se účastnit hlavního líčení, protože jsem nevinen. Nikdo v této místnosti se neztotožnil, ani já. Jsem živý člověk z masa a kostí a nepodléhám římskému právu. Nejsem pes, abyste mi rozkazovala, co mám dělat. Jsem občan v odporu. Je tady demontován princip právního státu. Je to skandál,“ rozčiloval se Zítko.

Jeden z jeho příznivců, invalida na vozíku, byl na soudkyni vulgární. „Smrt fašismu, ty k***o,“ křikl na ni. Nechala ho proto vyvézt před soudní budovu. Tam byla vykázána také Jana Peterková, která dorazila Zítka k soudu podpořit a na chodbě vše komentovala zvýšeným hlasem.

Soudkyně nakonec potrestala Zítka roční podmínkou se zkušební dobou v trvání třiceti měsíců. Bude pod dohledem probačního úředníka a má absolvovat psychologické poradenství. Dostal také dvouletý zákaz pobytu na území hlavního města Prahy. Rozsudek není pravomocný.

„Obecní soud pro Prahu 2 je soukromou společností. Končím toto podvodné jednání, v důkazech jsou lži, fabulace, celé je to zmanipulované. Ukončuji tento soud pro jeho zločinnost a protiprávnost a zažaluji tento soud a všechny přítomné,“ reagoval rozčileně Zítko, který byl kvůli nevhodnému chování vykázán z jednací síně i na vyhlášení rozsudku.

Kvůli předloňskému incidentu bylo obžalováno celkem sedm lidí. Část z nich byla odsouzena k podmíněným trestům trestními příkazy, tři si po podání odporu vyslechli podobné tresty loni v červenci ve veřejném hlavním líčení.

Tomáše Vérostu uznal soud vinným z výtržnictví, Rudolfa Vávru a Jiřího Hradila také z násilí proti orgánu veřejné moci. Muži dostali podmínky v délce od šesti do deseti měsíců. Zkušební dobu mají strávit pod dohledem probačního úředníka, mají se také podrobit psychologickému poradenství a každý z nich musí uhradit 10 tisíc korun. Verdikt na konci loňského roku potvrdil odvolací soud.

Spolu se zmíněnou trojicí měl být loni v létě souzen také Zítko. V té době byl však ve vydávací vazbě na Slovensku, kde se předtím zhruba dva měsíce ukrýval před dalším trestním stíháním. Jeho případ proto soudkyně vyloučila do samostatného řízení a projednala až nyní.

Zítko čelí dalším trestním stíháním

Po loňském dopadení na Slovensku zamířil Zítko do Vazební věznice v Litoměřicích, odkud byl v říjnu propuštěn.

U chomutovského soudu se brání obžalobě, která ho viní ze šíření poplašné zprávy. Podle spisu v době pandemie covidu zpochybňoval existenci viru a ve svých videích hovořil o negativních zdravotních důsledcích očkování proti koronaviru.

„Vakcíny způsobují houstnutí a větší viskozitu krve, takže teče v žilách pomaleji… a tady je naprostá zrůdnost, protože pokud chtějí zabodávat děti… tak děti potřebují třikrát více kyslíku proto, aby se jim jaksi rozvíjel mozek… dochází k nevyvinutí takovýho orgánu, jako je mozek a to ukazuje na to, že jakoby, i s tou inkluzí ve školách… jakoby jim vyhovovalo zblbnutí a zdebilnění národa,“ prohlašoval například ve zveřejněném videu. Žalobce mu navrhuje podmínku. Hlavní řízení je v Chomutově naplánováno do poloviny května.

Aktuálně čelí Zítko také obvinění z přečinu nadržování. S dalšími třemi lidmi měl podle státního zastupitelství pomáhal dezinformátorovi Tomáši Čermákovi odsouzenému k pětiletému vězení, aby se vyhnul nástupu do výkonu trestu. Čtveřici „pomocníků“ za to nyní hrozí až čtyři roky za mřížemi.

Zítko chtěl kandidovat v předloňských volbách na prezidenta České republiky, nepředložil však dostatek občanských podpisů, proto ho ministerstvo vnitra do volebního klání nepustilo.

V minulosti na sebe upozornil například také u Obvodního soudu pro Prahu 8, kdy hlasitými projevy a skandováním spolu s dalšími lidmi vyjadřoval podporu Patriku Tušlovi, obžalovanému z pronásledování šéfa České lékařské komory Milana Kubka, a Tomáši Čermákovi se Zdeňkem Masárem, kteří čelili stíhání kvůli výtržnictví před domem evolučního biologa Jaroslava Flegra.