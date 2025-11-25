Pavel zkritizoval komunikaci politiků na sítích. Zmínil i Babišova ranní videa

Prezident Petr Pavel na konferenci Forum Media 2025 kritizoval současný trend, kdy politici nepromlouvají k občanům prostřednictvím médií, ale prostřednictvím vlastních kanálů zaměřených na určitou cílovou skupinu bez názorové opozice, což vede ke zkreslování pohledu na svět.
Česko si připomíná výročí sametové revoluce. Prezident Petr Pavel. (17. listopadu 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

„Prezentování informací na takovém kanále a takovým způsobem můžeme asi s klidným svědomím nazvat propagandou,“ uvedl.

Pokud politik nepromlouvá k širšímu publiku prostřednictvím médií, ale jen přes vlastní kanály, nutí novináře, aby tyto kanály využívali a tím se podíleli na šíření případných dezinformací, dodal.

Zmínil například ranní videa předsedy ANO a možného budoucího premiéra Andreje Babiše. Média by proto podle něj měla dávat větší prostor opozici a sami občané by měli vytvořit poptávku po tom, aby se politici nebránili konfrontaci názorů v médiích.

Koncesionářské poplatky a nezávislost

Zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas a zavedení jiného způsobu jejich financování může podle prezidenta Petra Pavla vést ke snížení nezávislosti veřejnoprávních médií. Navíc v situaci, kdy není jasné, jak by ten případný nový systém měl vypadat, prohlásil na mezinárodní konferenci Forum Media 2025.

Podle Pavla v principu asi není možné říci, že jeden způsob financování je dobrý a jeden špatný. Záleží na kontextu, v jakém se to dělá, možná na politické kultuře, na zvyklostech země a na pravidlech, podle kterých to financování probíhá.

Zrušení poplatků za ČT a ČRo má ve svém programovém prohlášení rodící se vládní koalice ANO, SPD a Motoristů.

„V našem konkrétním prostředí se obávám, že tento krok může vést ke snížení nezávislosti veřejnoprávních médií. Minimálně z těch důvodů, že politická kultura u nás skutečně není na úplně vysoké úrovni, to asi víme všichni. Stejně tak pokud není dopředu řečeno, jaký ten způsob zvolíme, jaký model, jestli bude mít nějakou kontinuitu v čase, to znamená nějaké předvídatelné financování, protože dnes žádné médium nemůže pracovat s rozpočtem z roku na rok,“ uvedl Pavel.

Podkopávání jednoho z pilířů demokracie

Důležitá je podle prezidenta i míra možného ovlivňování výše rozpočtu veřejnoprávních médií.

„Do jaké míry ten, kdo bude schvalovat rozpočet, bude mít možnost brát v úvahu, jak moc je nebo není dané médium loajální s tím, kdo mu nakonec bude přidělovat peníze. To si myslím, že jsou poměrně zásadní věci, které bychom měli slyšet předem, aby bylo jasné, že k žádnému zásadnímu ovlivnění veřejnoprávních médií nedojde,“ podotkl.

V opačném případě by šlo podle něj o krok k podkopávání jednoho z pilířů demokracie.

Souhlasíte s plánem vlády zrušit koncesionářské poplatky a platit ČT a ČRo ze státního rozpočtu?

