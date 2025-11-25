Pavel zkritizoval komunikaci politiků na sítích. Zmínil i Babišova ranní videa

„Prezentování informací na takovém kanále a takovým způsobem můžeme asi s klidným svědomím nazvat propagandou,“ uvedl.
Pokud politik nepromlouvá k širšímu publiku prostřednictvím médií, ale jen přes vlastní kanály, nutí novináře, aby tyto kanály využívali a tím se podíleli na šíření případných dezinformací, dodal.
Zmínil například ranní videa předsedy ANO a možného budoucího premiéra Andreje Babiše. Média by proto podle něj měla dávat větší prostor opozici a sami občané by měli vytvořit poptávku po tom, aby se politici nebránili konfrontaci názorů v médiích.
Koncesionářské poplatky a nezávislost
Zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas a zavedení jiného způsobu jejich financování může podle prezidenta Petra Pavla vést ke snížení nezávislosti veřejnoprávních médií. Navíc v situaci, kdy není jasné, jak by ten případný nový systém měl vypadat, prohlásil na mezinárodní konferenci Forum Media 2025.
Podle Pavla v principu asi není možné říci, že jeden způsob financování je dobrý a jeden špatný. Záleží na kontextu, v jakém se to dělá, možná na politické kultuře, na zvyklostech země a na pravidlech, podle kterých to financování probíhá.
Zrušení poplatků za ČT a ČRo má ve svém programovém prohlášení rodící se vládní koalice ANO, SPD a Motoristů.
„V našem konkrétním prostředí se obávám, že tento krok může vést ke snížení nezávislosti veřejnoprávních médií. Minimálně z těch důvodů, že politická kultura u nás skutečně není na úplně vysoké úrovni, to asi víme všichni. Stejně tak pokud není dopředu řečeno, jaký ten způsob zvolíme, jaký model, jestli bude mít nějakou kontinuitu v čase, to znamená nějaké předvídatelné financování, protože dnes žádné médium nemůže pracovat s rozpočtem z roku na rok,“ uvedl Pavel.
Podkopávání jednoho z pilířů demokracie
Důležitá je podle prezidenta i míra možného ovlivňování výše rozpočtu veřejnoprávních médií.
„Do jaké míry ten, kdo bude schvalovat rozpočet, bude mít možnost brát v úvahu, jak moc je nebo není dané médium loajální s tím, kdo mu nakonec bude přidělovat peníze. To si myslím, že jsou poměrně zásadní věci, které bychom měli slyšet předem, aby bylo jasné, že k žádnému zásadnímu ovlivnění veřejnoprávních médií nedojde,“ podotkl.
V opačném případě by šlo podle něj o krok k podkopávání jednoho z pilířů demokracie.