Pavel minulý týden řekl, že nemá favorita na nového šéfa armády a očekává, že mu Zůna předloží své návrhy, aby je mohl případně okomentovat, neboť mu to na schůzce před dvěma měsíci přislíbil. Náčelníka generálního štábu jmenuje podle zákona prezident na návrh vlády a po projednání ve sněmovním výboru pro obranu. Prezident ho také na návrh vlády odvolává.
V současnosti je ve funkci od července 2022 armádní generál Karel Řehka. Funkční období trvá obvykle čtyři roky.
„Favorita nemám. I když se mi někteří snaží podsouvat, že nejsem nakloněn spolupráci, vnímám to naopak. Všem nastupujícím ministrům i premiérovi jsem řekl, že jsem připraven diskutovat o všem, kde je potřeba spolupodpis. A ocením, když se mnou budou jednat otevřeně a budou mě o svých záměrech informovat, abychom nemuseli případné rozpory řešit přes média,“ uvedl před týdnem k výběru nového šéfa armády Pavel.
Náčelník Generálního štábu Armády ČR je nejvyšší vojenská funkce v zemi, podřízen je ministrovi obrany. Stojí v čele generálního štábu a odpovídá za velení, připravenost a rozvoj ozbrojených sil.
Debatu by Pavel se Zůnou mohli vést i o výdajích na obranu. Pavel v pondělí řekl, že Česko neplní výdaje, k nimž se zavázalo v Severoatlantické alianci (NATO), ani vojenské kapacity, které slíbilo pro společnou obranu zajistit. ČR bude mít letos podle hodnocení NATO obranné výdaje 1,78 procenta hrubého domácího produktu (HDP), nesplňuje tak závazek dvou procent HDP. Podle Zůny zatím není možné dělat závěry o výši obranných výdajů na letošní rok, jelikož ve svém hodnocení NATO pracuje s daty z fiskálních období daného roku.
Vláda v letošním rozpočtu počítá s výdaji na obranu ve výši 1,7 procenta HDP. Nad dvě procenta HDP se Česko dostane pouze v případě, že by do nich bylo zahrnuto financování projektů souvisejících s obranou na jiných ministerstvech.
24. února 2026