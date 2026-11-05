Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Pavlova tchyně bydlí v areálu Pražského hradu

Autor:
  9:04aktualizováno  9:04
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
První dáma Eva Pavlová a prezident Petr Pavel.

První dáma Eva Pavlová a prezident Petr Pavel. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

První dáma Eva Pavlová a prezident Petr Pavel.
První dáma Eva Pavlová a prezident Petr Pavel.
První dáma Eva Pavlová a prezident Petr Pavel.
První dáma Eva Pavlová a prezident Petr Pavel.
16 fotografií
Matka první dámy Evy Pavlové bydlí v prostorách areálu Pražského hradu v blízkosti prezidentského páru. Kancelář prezidenta republiky (KPR) to zdůvodňuje jejím zdravotním stavem. Odmítla informaci, že tchyně prezidenta využívá automobil s řidičem.

Informaci o Pavlově tchyni jako první zveřejnil server Echo24 . „Maminka první dámy, vzhledem ke svému aktuálnímu zdravotnímu stavu, využívá prostory v blízkosti prezidentského páru. Stejné prostory využívala také maminka předchozí první dámy, paní Zemanové, stejně jako i dcera bývalého prezidenta Zemana,“ řekl pro server mluvčí Hradu Daniel Drake.

Podle zjištění Blesku matka první dámy bydlí v domku, kterému se říká Kovárna – nedaleko Lumbeho vily, kde pobývá prezidentský pár. Mluvčí Hradu pak ve středu na sociální sítí X však popřel informaci novináře Luboše Procházky, že by matka Pavlové měla k dispozici také auto s řidičem.

„Žádné auto jí přidělené není“

„Kancelář prezidenta republiky žádné rozhodnutí o přidělení auta s řidičem mamince první dámy nepřijala a žádné auto jí přidělené není,“ uvedl na sociální síti mluvčí Hradu.

V minulosti právě peníze pro první dámu vyvolaly značné reakce. Pavlová nyní pobírá zákonnou paušální náhradu na reprezentaci a veřejnou činnost ve výši přibližně 106 500 korun měsíčně. Zavedení v roce 2024 se mnohým nelíbilo.

Naposledy na sebe Pavlová strhla pozornost letos v říjnu, kdy se kvůli zahraniční dovolené na Kanárských ostrovech nezúčastnila komunálních voleb v Černoučku.

„Má neúčast ve volbách v Černoučku není projevem lhostejnosti k veřejnému dění ani nezájmu o budoucnost obce. Je to právo na odpočinek a víra v občany naší vesnice,“ uvedla tehdy pro iDNES.cz Pavlová.

Kvůli účasti u voleb čelil kritice také prezident, který byl tehdy na dovolené v Maroku. Před odjezdem avizoval, že se komunálních voleb účastnit nebude, po kritice veřejnosti i politiků se však nakonec na otočku do Česka vrátil. Poté se odletěl zpět na dovolenou do Afriky.

9. října 2026
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.