„Byli jsme domluveni na půl,“ připomněl Pavel při přivítaní předsedovi vlády na Hradě, když Babiš dorazil v 8:45 na schůzku domluvenou na půl devátou.
„Nějak mi to nevyšlo,“ omlouval v té chvíli neurčitě Babiš svůj pozdní příchod. A po schůzce ani s hlavou státu nevystoupil před novináři, kteří na oba politiky čekali.
Na Vítkově po pietní aktu k výročí konce druhé světové války Pavel řekl, že mezi slušnými lidmi platí, že když si dohodnou čas, tak v ten čas přijdou a pokud nemohou, tak se omluví. Pokud to neudělají, je to výraz nezdvořilosti a že to vnímá od Babiše jako signál.
Babiš vše podrobněji okomentoval až o několik hodin později po setkání s belgickým premiérem Bartem De Weverem.
Nejprve se vymlouval na to, že byl den před tím na výjezdu v Moravskoslezském kraji, šel spát o půlnoci a snažil se marně schůzku na Hradě posunout na devátou hodinu ráno.
Na otázku, zda se Pavlovi omluví, opáčil Babiš výpadem vůči hlavě státu.
„I když jsem vstával celkem brzy, tak jsem to nezvládl a myslím si, že pan prezident by mohl být i trošku velkorysý a nad věcí, protože ta jeho poznámka je nepatřičná. A já nejsem jeho podřízený, ani nikdy nebudu, a my nemáme prezidentský systém,“ pustil se premiér do Pavla.
Babiš vyčetl prezidentovi, že dal rozhovor „svému“ deníku
Vyčetl také prezidentovi, že o den dříve Deníku N řekl, že do Ankary na summit NATO stejně pojede a že zvažuje i kompetenční žalobu, protože vláda mu nechce umožnit plnit jeho ústavní povinnosti.
„Je zvláštní, ze pan prezident dá rozhovor svému Deníku N den předtím, než já jdu na schůzku s ním, kde mi vlastně vzkazuje, že všechno je hotovo, a potom mi lidi píšou, proč tam vůbec jdu. Tak to si myslím, že taky není fér,“ prohlásil Babiš.
Mluvčí bývalého prezidenta republiky Václava Havla a odborník na etiketu Ladislav Špaček pokládá Babišovo čtvrthodinové zpoždění bez omluvy za závažný prohřešek proti protokolu, který je neomluvitelný.