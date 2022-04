Víkend v Krkonoších nabídne poslední lyžovačku, sněhu je i půl metru

Teploty šplhající k 15 stupňům nad nulou, jasná obloha, žádné fronty a nalehko oblečení lyžaři. Tak to dnes vypadalo na sjezdovce Javor v Peci pod Sněžkou, kam dorazila zhruba stovka návštěvníků.

„Je hezky, sníh je dobrý. Ráno byla sjezdovka hezky tvrdá, jak začne být teplo, tak to roztává,“ zhodnotila podmínky v závěrečných dnech sezony Veronika Skalická.

Na Javoru je v průměru 70 centimetrů sněhu, což není v polovině dubna úplně obvyklé.

„Aby byly takhle pozdě Velikonoce a byly takhle dobré lyžařské podmínky, to tady nepamatuju,“ uvedla Zina Plchová, mluvčí SkiResortu Černá hora-Pec.

V Peci je aktuálně otevřeno osm kilometrů sjezdovek, o víkendu, kdy vlekaři očekávají vyšší návštěvnost, to bude ještě o dva kilometry více. Jezdí dvě lanovky a tři vleky.

Oproti předchozím pracovním dnům se tedy kromě Javoru či lanovky Zahrádky rozjede také sedačková lanovka u nejdelší jeden a půl kilometru dlouhé sjezdovky Hnědý vrch. Lyžaři tak i v posledních dnech zimní sezony mají z čeho vybírat.

Bonus po zranění, hodnotí lyžařka

„Pro mě to má takový bonus. Na začátku sezony jsem upadla, zlomila si loket a musela na operaci. Začít lyžovat jsem mohla až tento měsíc,“ uvedla Miluše Malá z Trutnova.

Ceny skipasů zakoupených online začínají na 600 korunách.

O velikonočním víkendu se lyžaři mohou vydat také do horních partií Černé hory, upraveny budou čtyři kilometry tratí. Sjezdovky Anděl, Zalomenou a vrchní část Černohorské bude obsluhovat vlek Anděl.

Platí speciální jízdné, všechny věkové skupiny na kamenné pokladně u dolní stanice lanovky zaplatí za celodenní skipas 300 korun. Od čtvrtka do pondělí bude jezdit kabinová lanovka pro pěší a běžkaře, provozovatelé skiareálu na Černé hoře před víkendem upraví deset kilometrů běžkařských tratí.

Ve Špindlu je 10 kilometrů tratí

Také ve Špindlerově Mlýně se bude lyžovat do velikonočního pondělí. Ve Svatém Petru pojede šestisedačková lanovka na Pláň, v neděli posílí provoz i dvousedačka. Otevřená je červená, černá a turistická sjezdovka, stejně jako Hromovka.

Celkem mají návštěvníci k dispozici zhruba deset kilometrů sjezdovek, na kterých leží od 30 do 55 centimetrů sněhu. Na Hromovce skončí provoz v neděli. Od čtvrtka do pondělí bude v půlhodinových intervalech od 8:30 do 16:00 jezdit také lanovka na Medvědín, ale pouze pro pěší turisty nebo skialpinisty. Zdejší sjezdovky jsou už zavřené.

V západních Krkonoších zůstalo otevřené jediné středisko. Harrachov zakončí sezonu v pondělí. Lyžovat je možné na dvoukilometrové červené sjezdovce. Od 8:00 do 16:00 je v provozu lanová dráha Delta a vlek Dopplik.