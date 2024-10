Hejtmankou zůstává Pecková, Skopeček převezme regionální rozvoj

V jedenáctičlenné radě by mělo STAN připadnout pět křesel včetně hejtmanky a Spolu šest. Kromě Peckové zůstanou ve vedení kraje dosavadní členové rady za STAN Michael Kašpar, Milan Vácha a Petr Borecký, kteří budou mít stejné resorty jako dosud, tedy finance, školství a veřejnou dopravu. Novou radní pro životní prostředí za STAN bude Jindřiška Romba.

Za Spolu budou pokračovat dosavadní radní pro sociální věci Martin Hrabánek, náměstek pro zdravotnictví Pavel Pavlík (oba ODS) a radní pro kulturu Václav Švenda (TOP 09). Silniční dopravu dostane nově na starosti občanský demokrat Josef Pátek a majetek předseda středočeské krajské organizace KDU-ČSL Robert Pecha.

Statutárním zástupcem hejtmanky bude Pavlík, Skopeček a Kašpar budou řadovými náměstky. Podle Skopečka budou oba v neuvolněné funkci, za niž se nebere plný plat.

„Scházet se budeme už zcela pracovně. Tam, kde není shoda, to jsou absolutní detaily, jsou to třeba pozice ve výborech a komisích,“ řekla k dalšímu postupu Pecková. Spolu by mělo mít předsedy finančního a sociálního výboru a výborů pro dopravu, životní prostředí a regionální rozvoj. Starostové mají dostat zdravotní výbor. Výbory pro školství, kulturu a sport se podle Kašpara ještě řeší. Kontrolní výbor by měla dostat opozice, tedy hnutí ANO.

Nové vedení bude chtít podle Peckové efektivně a zodpovědně hospodařit, snižovat dluh kraje, modernizovat střední školy a veřejnou dopravu a investovat do silnic. Proti zadlužování kraje se vyslovili i Kašpar a Skopeček. Nový radní pro silniční dopravu Pátek zmínil mezi svými prioritami výstavbu obchvatů a transparentně fungující správu a údržbu silnic.

Borecký mezi své priority řadí soutěž na nové vlakové dopravce a dekarbonizaci veřejné dopravy. Vácha připomněl, že kraj se potýká s nedostatečnou kapacitou škol. Švenda se chce v kultuře držet schváleného desetiletého plánu investic, mezi velkými projekty zmínil sdílený muzejní depozitář v Benešově. Pecha chce s majetkem nakládat tak, aby nechátral a efektivně se využil pro kraj.

STAN a Spolu mají v novém zastupitelstvu dohromady těsnou většinu jednoho hlasu. Středočeské zastupitelstvo má 65 členů, z toho vítězné ANO obsadilo 25 křesel. Druhý STAN bude mít 20 mandátů a třetí Spolu 13 zastupitelů. Zastupitelstvo se podle Peckové bude scházet zřejmě jednou za dva měsíce, v končícím období to bylo jednou za měsíc.