Ten by měl nyní tento krok potvrdit, podle trestního řádu na to nemá žádnou lhůtu, napsal server. Holding Agrofert tvrdí, že firma postupovala v souladu se zákonem. Obviněným hrozí pět až deset let vězení.
„Spisový materiál s návrhem policejního orgánu NCOZ na podání obžaloby mi byl řádně předložen,“ uvedl Bašný.
Případ se týká dotace 100 milionů korun z evropských peněz, kterou České republice odmítl Brusel proplatit. V popisu projektu Pekárna Zelená louka uvedla, že půjde o linku s výraznými inovačními prvky, díky níž měla vyrábět zdravější a chutnější chleba bez konzervantů. Kontroloři ale během evropského auditu zjistili, že pekárna ve skutečnosti použila už existující technologii.
Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) otevřela vyšetřování případu v říjnu 2024. Tehdy policisté obvinili Pekárnu Zelená louka, dceřinou společnost Penamu, a dva její vysoké představitele, stíhání zahájili pro dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie.
Holding Agrofert trvá na tom, co tvrdí od zahájení stíhání. „Z našeho pohledu se nic nemění, stále jsme přesvědčeni, že jsme postupovali v souladu se zákonem, a tedy jsme měli nárok na dotaci,“ sdělil nyní serveru mluvčí koncernu Pavel Heřmanský.
„Vzhledem k mému průběžnému výkonu dozoru jsem s obsahem spisu dobře seznámen. Prostuduji a vyhodnotím pouze poslední procesní úkony, tedy zákonnost a věcný obsah prostudování spisu obviněnými a poškozeným, procesní návrh jednoho z obviněných a reakci policejního orgánu,“ uvedl Bašný. V dubnu oznámil rezignaci, státním zástupcem přestane být k poslednímu červnu.
NCOZ současně zaplombovala majetek pekárny, její výrobní halu a přilehlé budovy ve středočeské obci Herink coby náhradu potenciální škody. Hodnota nemovitostí téměř odpovídá objemu dotace, činí 98 milionů korun.
Koncern Agrofert vlastnil někdejší ministr financí a bývalý premiér Andrej Babiš (ANO). Kvůli zákonu o střetu zájmů vložil své akcie do svěřenského fondu RSVP Trust a považuje tím střet zájmů za vyřešený.