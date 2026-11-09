Soud řeší kauzu stomilionové dotace na toasty. Pekárna Agrofertu odmítla obžalobu

Soud je zatím nevyslechl. Šrámka plánuje vyslechnout ještě v pondělí, Mikscheho v úterý. Právní zástupce společnosti Josef Bartončík u soudu řekl, že se firma cítí zcela nevinná. To, co obžaloba popisuje, je podle právníka v rozporu s realitou a důkazy.
Společnost podle Bartončíka v žádosti o dotaci neuvedla vědomě žádné nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje a ani podstatné údaje nezamlčela. I podle pověřeného zástupce společnosti firma podmínky uvedené v žádosti splnila.
Pekárna Zelená louka je dceřinou společností Penamu, který spadá pod koncern Agrofert. Případ se týká dotace 100 milionů korun na inovativní linku na toustový chleba Penam. V popisu projektu, který o dotaci žádal, Pekárna Zelená louka uvedla, že půjde o linku s výraznými inovačními prvky, díky níž měla vyrábět zdravější a chutnější chleba bez konzervantů.
Kontroloři ale během evropského auditu uvedli, že pekárna použila už existující technologii. Evropská unie následně ministerstvu průmyslu a obchodu dotaci neproplatila.
Miksche, Šrámek a společnost čelí obžalobě z toho, že v žádosti o dotaci vědomě uvedli nepravdivé či zkreslené údaje, případně závažné skutečnosti zamlčeli. Dotační podmínky i aktuální úroveň technologií přitom podle žalobce oba obžalovaní muži znali, protože v rozhodné době byli členy představenstva společnosti a zároveň působili ve výběrové, dotační a inovační komisi v Penamu.
Obžalované i firmu státní zástupkyně viní z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU. Stát po nich požaduje náhradu škody ve výši dotace, tedy 100 milionů korun. Podle právníků společnosti ale nárok na náhradu škody zanikl, protože Česká republika nezahájila včas řízení o odejmutí dotace.