Koalice už sbírá podpisy na odvolání Havlíčka. Je to odveta za Pekarovou

„Kolegové podpisy už sbírají. Nebereme to jako odvetu nebo něco takového, ale akce vyvolává reakci,“ uvedla Pekarová Adamová. Koalice tak reaguje na snahu opozice odvolat ji samotnou z funkce předsedkyně Sněmovny.

„Přijde mi to jako oko za oko, a to nic nevyřeší. Já bych to v tuto chvíli nepodepsala,“ reagovala pirátská poslankyně Olga Richterová.

„Na funkcích nelpíme, můžete se mstít, jak chcete,“ uvedla senátorka a hejtmanka za hnutí ANO Jana Mračková Vildumetzová.

Opozice v minulém týdnu uvedla, že chce svolat mimořádnou schůzi na odvolání Pekarové Adamové z funkce předsedkyně Sněmovny. Koalice Pekarovou Adamovou na postu kritizuje dlouhodobě. Mračková Vildumetzová tvrdila, že hlavním důvodem je arogance předsedkyně a nadržování koaličním poslancům.

„Na funkci samozřejmě nelpím a není to tak, že bych se každé ráno budila a radovala se, že jsem předsedkyní. Beru to jako službu. Na odvolání má opozice nárok,“ řekla Pekarová Adamová s tím, že dodržuje jednací řád Sněmovny a její chování je v pořádku. Dodala také, že ona nevyužívá na rozdíl od Karla Havlíčka a Aleše Juchelky přednostního práva. Oba předsedové Sněmovny z hnutí ANO ho totiž využívají běžně.

„Pamatujete si, co jste řekla, naším poslancům? Že jsou stádečko. To vám připadá jako vhodné chování předsedkyně?“ reagovala Mračková Vildumetzová.

V kritizování předsedkyně pokračovala. „Jednou došlo na situaci, kdy jste došla k řečnickému pultu a ptala se, kde je v jednacím řádu napsáno, že musíte být nestranná. Máte se snažit o nestrannost. Vy jste si to vybrala a když jste si to vybrala, tak to musíte dělat v souladu s jednacím řádem,“ řekla.

Vytkla Pekarové, že v minulosti například údajně odmítla zahájit hlasování kvůli tomu, že poslanci pětikoalice nebyli v jednací síni. To ale Pekarová Adamová odmítá. Hlasování nepovolila kvůli tomu, že už jednou proběhlo „Pokud bych povolila hlasování, porušila bych jednací řád,“ řekla.

Podle Richterové nebyla situace jednoznačná a k žádnému porušení nedošlo.

Za svým jednáním si předsedkyně stojí. Odmítla také, že by poslanci koalice nechodili na hlasování. „Do práce chodíme, nejezdíme místo toho na nákupy do Milána,“ řekla.

Změna jednacího řádu jako řešení

Olga Richterová upozornila na to, že by v současné situaci mohla pomoct změna jednacího řádu. Ta by mohla také omezit čas, během kterého by mohli poslanci vystupovat. Podle pirátského návrhu by měl každý poslanec k dispozici třikrát jednu hodinu ke každému bodu.

„Jednací řád totiž umožňuje desetihodinové projevy. Poslanec by nově mohl mít časový limit,“ uvedla.

„Jednáme nejvíce nejvíce, co se kdy ve Sněmovně jednalo. Jsme nejvíce jednající parlament v Evropě a mnohdy nezbývá opozici, než se uchýlit k takovým praktikám, jako jsou obstrukce,“ reagovala Pekarová Adamová.

Dodala, že když byla v současná vláda v opozici, tak se 9 % jednání věnovalo programu, nyní je to 26 %. „To ukazuje na to, jakou pozici si vzala opozice, která chce destruovat jednání,“ poznamenala s tím, že by opozice měla myslet na to, že pracuje za peníze daňových poplatníků. „Jeden jednací den stojí daňového poplatníka čtyři miliony. A chce vidět, že pracujeme, ne žvanírnu. To tady zavedl pan Babiš.“

Změnu by předsedkyně Sněmovny podpořila. Proti jsou ale poslanci ODS včetně současného premiéra Petra Fialy. Mračková uvedla, že na změně jednacího řádu se musí dohodnout všechny strany. „Kdybyste nějakým způsobem s opozicí hovořili a vyšli jí vstříc, tak se toto neděje,“ uvedla.

„Podle vás je běžné obstruovat dvacet zákonů během jednoho období?“ reagovala na ní Pekarová Adamová s tím, že opozice chce množstvím projevů zakrýt jejich obsah.