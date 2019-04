Pelikán porušil práva ruského hackera Nikulina, jeho vydání do USA je neplatné, rozhodl soud

Výběr informací o kauze Rusa Jevgenije Nikulina Rus Jevgenij Nikulin byl zatčen v restauraci jednoho z pražských hotelů 5. října 2016 ve spolupráci s americkým Federálním úřadem pro vyšetřování (FBI) na základě amerického zatykače. V ČR byl se svou přítelkyní. V USA byl Nikulin obviněn z hackerských útoků na sociální síť LinkedIn v roce 2012, ze které podle soudu ukradl data z více než 167 milionů účtů. Je také obviněn z napadení dvou dalších společností, Dropboxu and Formspring. U obou se napadení dotklo několika desítek milionů účtů. Kalifornský federální soud Nikulina obvinil z hackerského útoku, krádeže a spiknutí.

Nikulin podle obvinění získal hesla uživatelů sítí s úmyslem ukradené informace buď prodat nebo je využít k neoprávněnému přístupu k dalším počítačům a účtům. Americká média spekulují, zda byl Nikulin napojen na petrohradskou Agenturu pro výzkum internetu. Je považována za prodlouženou ruku ruské vlády a je spojována s politickou reklamou zadávanou z Ruska před prezidentskými volbami, které se ve Spojených státech konaly na podzim 2016.

Po zadržení Nikulin zkolaboval a musel být hospitalizován, pak byl umístěn do vazby. Později Nikulin řekl, že po zatčení v ČR jej agenti FBI žádali, aby se přiznal k proniknutí do pošty americké prezidentské kandidátky Hillary Clintonové na příkaz ruského prezidenta Vladimira Putina. Ruská ambasáda byla vyrozuměna o zadržení svého občana 19. října, Moskva poté vyjádřila odhodlání udělat vše pro to, aby zabránila Nikulinovu vydání do USA.

Velvyslanectví USA požádalo 16. listopadu 2016 o Nikulinovo vydání. O několik dní poději ale české ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že o vydání Nikulina požádalo také Rusko (úřad žádost obdržel rovněž 16. listopadu), které na něj vydalo zatykač kvůli internetové krádeži 3450 dolarů (asi 80.000 korun) spáchané v roce 2009.

Počátkem dubna 2017 pražské městské státní zastupitelství předalo Nikulinovu kauzu k pražskému městskému soudu, který v květnu rozhodl, že vydání Nikulina je přípustné do USA i do Ruska. Nikulin proti usnesení o přípustnosti vydání do USA podal stížnost a Nikulinův právník později oznámil, že Nikulin si podá i stížnost proti rozhodnutí o přípustnosti vydání do Ruska. Nikulin nechtěl být vydán nikam, přednost ale dával extradici do vlasti, kde mu hrozil nižší trest, podle médií osm let.

V listopadu 2017 pražský vrchní soud potvrdil přípustnost vydání Nikulina do USA. Loni pak Nikulin neuspěl s ústavní stížností proti vazbě a pražský městský soud také potvrdil, že Nikulin nemá nárok na humanitární azyl v ČR. Poté, co Ústavní soud 27. března 2018 zamítl Nikulinovu stížnost proti přípustnosti vydání do Spojených států, rozhodl tehdejší ministr spravedlnosti Robert Pelikán (za ANO) o jeho vydání do USA, kam odletěl 30. března letounem amerického ministerstva spravedlnosti.

Pelikánův krok provázely kritické i pochvalné reakce z domova i ze zahraničí. "Praha opět upřednostnila notorickou spojeneckou solidaritu, aniž by vzala v úvahu faktory a okolnosti tohoto případu," řekl mluvčí ruského velvyslanectví. Ruské ministerstvo zahraničí uvedlo, že vydání Nikulina do USA podkopává základy česko-ruské spolupráce. ČR se podle něj při rozhodování "neřídilo právními normami, nýbrž snahou znovu demonstrovat spojeneckou loajalitu, povýšenou v poslední době na úroveň absolutní priority".

Nikulinovo vydání vyvolalo kritickou reakci i prezidenta Miloše Zemana, který Pelikána v únoru žádal o Nikulinovo vydání do Ruska, a jeho spolupracovníků nebo bývalého prezidenta Václava Klause. Naopak americké velvyslanectví Nikulinovo vydání uvítalo. Vládu ocenil například tehdejší předseda americké Sněmovny reprezentantů Paul Ryan, který v té době pobýval v ČR a který o Nikulinovi jednal se svými českými kolegy.

Nikulin po svém příletu do USA u soudu v San Francisku zopakoval, že se cítí nevinen. Proces s ním zatím nezačal, americké soudy se totiž zabývají otázkou, zda vůbec může být souzen. Loni na podzim jej sanfranciský soud poslal na psychiatrické vyšetření, kalifornská prokuratura s Nikulinovou obhajobou se ale neshodly na výsledku vyšetření. Verdikt o tom, zda údajný ruský hacker může být souzen, nebo zda podstoupí nové psychiatrické vyšetření, má padnout 19. dubna.

Ústavní soud dnes vyhověl Nikulinově stížnosti a zrušil Pelikánovo rozhodnutí, Rus však už je od loňska v zámoří. Podle stížnosti zvolil exministr nezákonný postup. V době vydání rozhodnutí totiž česká justice ještě ve fázi kasační stížnosti řešila Nikulinův případný nárok na humanitární azyl. Podle pozdějšího rozhodnutí Nejvyššího správního soudu se Rus v azylovém řízení nemohl domáhat ochrany před vydáním do třetí země, v tomto případě do USA.