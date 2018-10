Bývalý ministr spravedlnosti Robert Pelikán zamířil do advokacie

PRAHA Bývalý ministr spravedlnosti Robert Pelikán nastoupil do pražské pobočky mezinárodní advokátní kanceláře Wolf Theiss. Pelikán bude v advokátní kanceláři působit jako spolupracující advokát.

Bývalý politik se bude v rámci advokacie soustředit na oblast korporátních investigací, o kterou kancelář rozšířila svoje portfolio. Advokacie není pro bývalého ministra cizím řemeslem, svoji advokátní praxi začal hned po studiích v advokátní kanceláři Císař Čéška Smutný, později působil jako advokát v mezinárodní advokátní kanceláři Linklaters, v roce 2009 spoluzakládal advokátní kancelář Vrána & Pelikán.

Od března 2015 do června 2018 vykonával funkci ministra spravedlnosti ve vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD) a následně v první vládě Andreje Babiše (ANO). Ve volbách na podzim 2017 kandidoval za hnutí ANO z 2. místa pražské kandidátky, kde získal téměř 15 tisíc preferenčních hlasů. V dubnu 2018 však oznámil, že v politice končí, což zdůvodnil názorovými neshodami s většinou hnutí ANO. Začátkem letošního června pak složil poslanecký mandát. Jeho nástupkyní v ministerském křesle byla Taťána Malá (ANO). Ta se však ve funkci neudržela ani dva týdny, rezignovala poté, co média odhalila, že její diplomové práce jsou plagiát. Do čela ministerstva, které sídlí v pražské Vyšehradské ulici, nakonec usedl veřejnosti neznámý legislativec Jan Kněžínek.



Stejně jako při výkonu ministerské funkce, se bude Pelikán nadále věnovat výuce na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.