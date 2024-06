Přijíždí nový slovenský prezident Pellegrini a začíná usmiřování špiček

Slovenský prezident, který se ujal funkce v polovině června a vystřídal Zuzanu Čaputovou, po příjezdu do Prahy nejprve uctí památku obětí prosincové střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Posléze jej na Hradě přivítá prezident Petr Pavel.

„Vlády se určitě v některých věcech lišit budou. My se naopak s Peterem Pellegrinim, jak jsme spolu hovořili telefonicky hned po pokusu o atentát na Roberta Fica, shodli v tom, že našim zájmem bude tlumit vášně, navazovat na dobré ve vztazích a pokusit se mírnit rozdíly, ke kterým nutně bude docházet,“ řekl prezident Petr Pavel.

Pellegrini se v Praze sejde i s premiérem Petrem Fialou a dalšími politiky, kteří chtějí s Pellegrinim navázat na úroveň vztahů s předchozí slovenskou prezidentkou Čaputovou.

Návštěva má potvrdit výjimečně blízké česko-slovenské vztahy, které poznamenal rozpor mezi politiky v názoru na míru pomoci Ukrajině po ruské agresi.

„To, co je důležité, že česko-slovenské vztahy se nadále rozvíjejí na všech možných úrovních, ty mezivládní konzultace to je něco nadstandardního,“ prohlásil před Pellegriniho návštěvou premiér Fiala. „Věříme, že to zase bude posun, další pozitivní impuls ve vztazích mezi Českou republikou a Slovenskem,“ řekl předseda vlády.

Česká vláda oznámila v březnu, že ruší mezivládní konzultace s vládou slovenskou. „Není možné zastírat, že existují rozdílné názory na některá klíčová zahraničněpolitická témata,“ uvedl tehdy Fiala.

Ministr zahraničí za Piráty Jan Lipavský výslovně zmínil jednání slovenského ministra zahraničí Juraje Blanára s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem. Sešli se v Turecku, s Lavrovem se setkal také maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó.

Rusko rozpoutalo válku na Ukrajině, které se Česko spolu s dalšími zeměmi NATO snaží pomáhat i dodávkami zbraní, zatímco Slovensko nechce po nástupu Ficovy vlády o této formě pomoci Ukrajině ani slyšet.

Fico byl v Praze naposledy při jednání premiérů zemí V4 (Česko, Polsko, Slovensko, Maďarsko) koncem února. „Ano, máme na některé věci jiné názory. Nevěřím na vojenské řešení konfliktu na Ukrajině,“ řekl Fico po jednání premiérů. Okamžité zastavení palby podle něj vytváří prostor pro mírové jednání. Kvůli ruské agresi na Ukrajině se pohádali premiéři zemí V4 i po jednání.

Obnovení mezivládních konzultací se slovenským kabinetem není podle Fialy na pořadu dne. I kvůli zdravotnímu stavu premiéra Fica po atentátu na něj by byly takové úvahy předčasné, řekl v úterý Fiala.

V programu má Pellegrini i schůzku s bývalým prezidentem Milošem Zemanem, který ho podpořil v kampani a v Bratislavě se zúčastnil jeho nedávné inaugurace, stejně jako expremiér a šéf ANO Andrej Babiš.

Sejde se i se šéfkou Sněmovny a TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou a prvním místopředsedou Senátu za STAN Jiřím Drahošem.