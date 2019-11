Pellegrini vyzdvihl Havla, Dubčeka a něžné převzetí moci. Československo je podle něj inspirativním příkladem

PRAHA Slovenský premiér Peter Pellegrini ve svém nedělním projevu v Národním muzeu při příležitosti 30. výročí pádu komunismu připomněl Václava Havla a Alexandra Dubčeka jako klíčové osobnosti přerodu z komunistického do demokratického režimu. Československo podle něj je inspirativním příkladem něžného převzetí moci.

„Československá forma přechodu od starého komunistického režimu k novému svobodnému a demokratickému režimu byla a stále je symbolizována dvěma klíčovými osobnostmi - Václavem Havlem a Alexandrem Dubčekem,“ řekl Pellegrini. „Při vzpomínce na tyto dva muže si připomeňme velmi důležitou věc, a to že změny proběhly bez násilností a v ústavním rámci. Není to samozřejmostí, jak ukazují krvavé události v jiných zemích,“ dodal.



Česko a Slovensko si po revoluci prošly náročnou transformací politického i ekonomicko-sociálního systému. „A na rozdíl našich sousedů jsme museli řešit i státně-právní problémy. Byli jsme však schopní rozdělit společný stát a nedestabilizovali jsme region. A přestože transformace víc bolela nás Slováky, podařilo se nám společně před 15 lety zakotvit v Evropské unii,“ dodal předseda slovenské vlády.

Také předseda německého Spolkového sněmu Wolfgang Schäuble vyzdvihl schopnost Čechů a Slováků rozdělit stát mírovým způsobem a zůstat i poté přáteli. Revoluce v roce 1989 pak podle něj byly tak různorodé, jako národy, které je uskutečnily.

„17. listopad se zapsal do historie obou našich zemí. V roce 1939 začala tento den takzvaná zvláštní akce Praha. Vražedný útok německé okupační mocnosti proti českým studentům. O 50 let později to byli opět studenti a intelektuálové, kteří vyšli do ulic s heslem ‚Kdy, když ne teď, kdo, když ne my‘,“ uvedl Schäuble.

Polsko i Československo uvrhl komunismus do více než čtyřicetileté izolace. V rozhodujících okamžicích v roce 1989 však naše společnosti kráčely ruku v ruce,“ uvedl polský premiér Mateusz Morawiecki.

Předseda maďarské vlády Viktor Orbán poznamenal, že pro Maďary byl směrodatným bodem Václav Havel, který reprezentoval odpor proti představitelům komunistického režimu. Orbán také v projevu vzpomněl české filmy, například Hoří, má panenko, Ostře sledované vlaky nebo Postřižiny. Českou literaturu označil za nepřekonatelnou.

Do pražského Národního muzea v neděli přijeli premiéři zemí visegrádské čtyřky (V4), tedy Česka, Slovenska, Polska a Maďarska, a předseda německého Spolkového sněmu Schäuble, aby uctili výročí pádu komunismu. Po ceremoniálu, který zahájil videomapping Cesta ke svobodě a na kterém státníci vystoupili s projevy, si v muzeu prohlédli výstavu Sametová revoluce a zúčastnili se otevření multimediální expozice k dějinám 20. století, která se nachází ve spojovacím podzemním tunelu mezi oběma budovami muzea.