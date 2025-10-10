„Po dohodě s klientem i lékaři jsme došli k závěru, že pooperační následná péče může být absolvována v normální věznici,“ řekl redakci iDNES.cz Peltův advokát Bronislav Šerák. Pelta tento týden podstoupil lékařský zákrok, v pankrácké věznici by podle Šeráka mohl zůstat na lůžku. To ale nakonec není potřeba.
Pelta měl původně do vězení nastoupit tento týden v pondělí, požádal ale o čtrnáctidenní odklad ze zdravotních důvodů. Soud mu nástup odložil do pátku, podle Šeráka to ale nakonec stačilo. „Nenastaly komplikace, proto nastoupil tak, jak mu to uložil soud,“ uvedl advokát. „Doufáme, že to bude jen na pár dní,“ dodal.
Na poslední chvíli se Pelta toto rozhodnutí snažil u Nejvyššího soudu opět odložit. Ve čtvrtek tato instance přerušila trest Simoně Kratochvílové odsouzené společně s Peltou. Do vězení nastoupila v pondělí, nyní je znovu na svobodě. Zatím není jasné, zda - a případně kdy - Peltovi výkon trestu Nejvyšší soud také nepřeruší.
Machinace s dotacemi
Pelta a jeho tehdejší milenka, náměstkyně ministerstva školství Simona Kratochvílová podle pravomocného verdiktu ovlivnili v roce 2017 přidělení dotací 18 žadatelům programu pro materiálně-technickou podporu sportovních klubů.
Fotbalový boss údajně Kratochvílové předložil seznam žádostí, které preferoval. Oba vinu popírají. Soudy vyšly z policejních odposlechů z bytu, kde se milenci scházeli, dále z výpovědí svědků i z listinných důkazů.
Dvojici uznaly vinnou z pokusu o tři trestné činy - zneužití pravomoci úřední osoby, porušení povinnosti při správě cizího majetku a zjednání výhody při zadání veřejné zakázky. Pelta Kratochvílovou podle verdiktu k těmto skutkům navedl.
Pelta se těsně před uloženým nástupem do vězení léčil v nemocnici, následně v domácí péči. Městský soud v Praze také vyhověl jeho žádosti a posunul mu nástup do věznice o pět dní.
Dovolání nejvyššího žalobce
Kratochvílová, bývalá náměstkyně pro řízení sekce sportu a mládeže sociálnědemokratické ministryně školství Kateřiny Valachové, na ministerstvu pracovala od roku 2015. Předtím působila v řadě řídicích funkcí mimo jiné na úřadu vlády a ministerstvu vnitra. Pracovala i v Komoře daňových poradců a v soukromé sféře.
Obžaloba původně mířila nejen na Peltu s Kratochvílovou, ale kvůli údajnému rozsáhlejšímu zmanipulování dotací také na předsedu České unie sportu Miroslava Janstu, sekretáře unie Jana Boháče, šéfa ministerského odboru Zdeňka Břízu, ČUS a Fotbalovou asociaci ČR.
V této části případu soudy všechny obžalované včetně Pelty s Kratochvílovou osvobodily s tím, že popsané skutky se sice staly, nejsou ale trestnými činy. Právě proti tomuto zprošťujícímu rozhodnutí míří dovolání bývalého nejvyššího státního zástupce Stříže, které však dostal NS na stůl teprve v těchto dnech.