Nejistota pro pendlery. Ti teď doufají, že Německo v případě zavření hranic jim umožní výjimku

Plzeň Pendleři z česko-německého pohraničí, kteří jezdí za prací denně do Německa, doufají, že pokud země omezí cesty z Česka kvůli riziku nákazy koronavirem, dostanou pendleři opět výjimku, řekl Jan Průha ze sdružení Pendleři bez hranic. Ministr zahraničí Tomáš Petříček oznámil, že Německo uvažuje o zařazení České republiky mezi rizikové oblasti a bude při vstupu z Česka na své území vyžadovat test na koronavirus nebo karanténu. Výjimka z karanténních opatření pro pendlery mířící z ČR do Německa by mohla platit i po 1. říjnu, kdy Německo změní podmínky pro rizikové oblasti.

Německo chce zařadit celé Česko mezi rizikové oblasti, pro vstup bude vyžadovat test, nebo karanténu Na českých pracovnících ale závisí část firem v německém pohraničí a bez příjmu by se ocitly stovky lidí, kteří pravidelně za prací do Německa jezdí. „Jsme také ještě ve fázi zjišťování. Ale předpokládáme, že se německá strana bude chovat daleko méně buransky, než česká strana, a že pokud bude nařízený test, tak očekáváme, že ho zaměstnavatelé proplatí nebo že se taková opatření nebudou týkat přeshraničních pracovníků, ale jen turistů a nakupujících,“ řekl Průha.

Pendleři upozorňují, že Česku chybějí kapacity pro testování samoplátců a na testy se čeká i několik dní. V Německu se podle Brůhy lze stále nechat otestovat zdarma třeba na nádraží nebo letištích. MACHÁČEK: Zakáže Německo Huawei? A druhá vlna restrikcí Podle Průhy někteří němečtí zaměstnavatelé předem vybavili své české pracovníky potvrzením o zaměstnání v Německu, aby se mohli dokladem prokázat v případě obnovení kontrol na hranicích. „V Německu postupují promyšleněji a když už někoho omezují na jeho právech, tak se to snaží kompenzovat nebo omezení minimalizovat,“ dodal Průha. Česká a německá diplomacie podle českých diplomatů o přesné podobě opatření stále jednají. Rozhodnout by mělo Německo ve středu. Podle ministerského náměstka Martina Smolka se omezení nejméně do 1. října netýká pendlerů a pracovníků v mezinárodní dopravě. Petříček řekl, že pro Česko bude důležité, aby rozhodnutí nemělo dopad na na ty, kdo do Německa jezdí za studiem či za prací. Německo již nyní považuje za epidemiologicky rizikové oblasti Prahu a Středočeský kraj.