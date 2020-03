Pendleři ve zdravotnictví či sociálních službách dostali výjimku, budou platit pro ně odlišná pravidla

Praha Na české občany, kteří dojíždějí za prací v sousedních zemích a pracují ve zdravotnictví, sociálních službách nebo v záchranných složkách, se od čtvrtka nebudou vztahovat přísnější pravidla pro takzvané pendlery. Na základě žádosti německé a rakouské vlády nebude pro tyto pracovníky platit nová povinnost pracovat v těchto zemích minimálně 21 dní, ani nebudou muset po návratu do dvoutýdenní karantény.

Při překročení hranic budou tito pendleři potřebovat jen potvrzení výkonu přeshraničního zaměstnání v oboru zdravotnictví, sociálních služeb a integrovaného záchranného systému, informovalo o tom ve středu ministerstvo vnitra.



„Ministr vnitra Jan Hamáček se na přání premiéra Andreje Babiše na základě žádosti německé a rakouské vlády rozhodl rozšířit výjimky pro přeshraniční pracovníky. Nově se nebude povinnost pracovat v Německu nebo Rakousku v minimálně 21denních intervalech a následné karantény vztahovat na pracovníky ve zdravotnictví, sociálních službách a integrovaném záchranném systému,“ uvedlo vnitro.

Tyto tři obory jsou podle ministerstva klíčové pro zvládání pandemie koronaviru, a proto je nezbytné neohrozit jejich fungování na obou stranách hranice. Čeští politici už dříve uvedli, že pendleři jsou kvůli možnému zavlečení nákazy rizikem, současně nechtěli způsobit problémy zdravotnickým a sociálním zařízením v německém a rakouském pohraničí, která v hojném počtu využívají české zaměstnance. Pravidla jsou podle vnitra stejná i pro tyto pendlery jezdící pracovat do Česka. Základními složkami integrovaného záchranného systému jsou hasiči, zdravotníci a policie a analogické složky v sousedních zemích.

Od čtvrtka bude platit, že Češi dojíždějící za prací do Rakouska a Německa nemohou vyjet za hranice na méně než 21 dní a po návratu do Česka je čeká dvoutýdenní karanténa. Nově lze v obou zemích pracovat i více než 100 kilometrů od hranic. Pro práci na Slovensku a v Polsku platí stejná pravidla jako doposud, tedy že je možné dojíždět za prací minimálně třikrát týdně v jednom směru a místo výkonu práce musí být do 100 kilometrů od hranice. Pendler u sebe musí mít potvrzení od zaměstnavatele a takzvanou knížku přeshraničního pracovníka.

Pokud Češi zaměstnaní v Německu a Rakousku nechtějí s prací skončit, musí si tam najít ubytování. Při přechodu hranic je čeští policisté zaregistrují do databáze, podle které bude možné určit, zda pendler dodržel režim 21 dní a případně i nařízenou karanténu. „Porušení povinné karantény je přestupkem a policie oznámení předá k vyřízení a k uložení sankce,“ varuje ministerstvo vnitra.

Vrátit se do Česka dříve než za 21 dní možné je. V takovém případě ale člověk přijde o postavení pendlera. Podrobnosti jsou na webu ministerstva vnitra.