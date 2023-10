Penicilin? Někde jen dvě balení. Válek se brání slabým zákonem, kritici tvrdí, že slabé je jeho vymáhání

Epidemiologové přitom varují: blíží se sezona respiračních chorob a počet streptokokových nákaz je letos obzvlášť vysoký, oproti jiným letům až šestinásobný. Zásoby se tak podle nich rychle vyčerpají.

„Penicilin je tady. Už jsem skoro nedoufal, že ho ještě někdy uvidím,“ komentuje situaci šéf Grémia majitelů lékáren Marek Hampel. Dvacet balení, které sliboval každé lékárně šéf resortu Vlastimil Válek (TOP 09), ale nenapočítal. „Koncem minulého týdne jsme dostali deset krabiček, navíc jenom s tabletami pro dospělé. Pro děti stále nemáme nic,“ říká.

Dovezené zásoby podle něj nevydrží dlouho, zvlášť u něj na Jesenicku. „Jsme studený kraj a blíží se sezona respiračních chorob. Pacienti si to rozeberou do týdne, možná do deseti dnů,“ vysvětluje. Další léky prozatím objednat nejdou. „Penicilin je stále na příděl,“ tvrdí lékárník z Vrbna pod Pradědem.