Peníze by měl vrátit Agrofert, ne Češi. Opozice i koaliční partner reagují na audit EK

PRAHA Opoziční strany požadují, aby stát po holdingu Agrofert ze svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše (ANO) vymáhal zpět vyplacené dotace. Opoziční lídři z ODS, TOP 09, KDU-ČSL a STAN tak v pátek reagovali na výsledek auditu Evropské komise, podle něhož je předseda vlády ve střetu zájmů kvůli přetrvávajícím vazbám na své bývalé podniky. Pokud se podle šéfa Pirátů Ivana Bartoše informace potvrdí, bude chtít opozice hlasovat o důvěře kabinetu.

Předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura vyzval koaliční ČSSD, aby se ke středu premiéra jasně vyjádřila. Zástupci sociálních demokratů ani komunistů, kteří menšinový kabinet podporují, zatím se širším komentářem nepřišli. Předseda klubu ČSSD Jan Chvojka pouze napsal, že pokud byly dotace Agrofertu vyplaceny neoprávněně, měl by je vrátit. O situaci bude klub ČSSD informovat předseda Jan Hamáček.



Opozice chce o střetu zájmů premiéra Andreje Babiše jednat ve sněmovně v úterý. Navrhne zařazení zvláštního bodu. Současně žádá okamžité zastavení proplácení dotací, aby se problém s vyplácením dotací podniků spojených s Babišem neprohluboval. Na schůzce opozičních lídrů se zástupci ODS, TOP 09, Pirátů, STAN a lidovců také dohodli na požadavku, aby odpověď na zprávu Evropské komise o Babišově střetu zájmů napsali členové vlády mimo hnutí ANO. „Zodpovědnost je na panu vicepremiérovi Janu Hamáčkovi,“ upřesnil předseda KDU-ČSL Marek Výborný.



Ivan Bartoš (Twitter) @PiratIvanBartos Podle Evropské komise je premiér ve střetu zájmů a chce pro Agrofertu zpátky neoprávněně čerpané dotace. Svoláme schůzi opozičních stran. Pokud se ukáže, že jsou informace pravdivé, budeme chtít hlasování o nedůvěře vlády. 48 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit

SPD Tomia Okamury podpoří případné svolání mimořádné schůze sněmovny, aby veřejnost získala informace o Babišově střetu zájmů. Upozornil současně, že zpráva EK je předběžná.



Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek novinářům řekl, že svolal schůzku opozičních stran, na které chce projednat případné iniciování hlasování o nedůvěře. Hnutí STAN hovoří o mimořádné schůzi Sněmovny ke střetu zájmů premiéra Babiše. „Pokud Andrej Babiš situaci nevyhodnotí tak, že neodejde z veřejného života, pak podpoříme svolání mimořádné schůze a pravděpodobné je, že součástí schůze bude hlasování o nedůvěře vládě,“ uvedl předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

„Česko by mělo vrátit část dotací pro Agrofert - my říkáme, že by to měl být Agrofert, ne Česko!“ uvedl předseda STAN Vít Rakušan. Podle Pospíšila se zatím jedná „o 163 milionů korun, které zaplatili Češi ze svých kapes na podnikání svého premiéra“, možná víc.

Občanští demokraté žádají zveřejnění rozhodnutí Evropské komise i vyčíslení částky, kterou Agrofert z EU získal. „Současně by do vyjasnění situace mělo dojít k zastavení poskytování dotací Agrofertu... ?Podnikání ? holdingu mají platit všichni občané, kteří poctivě pracují, ze svých daní? Budeme požadovat, aby Agrofert vše vrátil ze svého!“ uvedl předseda ODS Petr Fiala. S odvoláním na nyní projednávanou novelu rozšiřující elektronickou evidenci tržeb mluvil o české švadleně, která má ze svých daní platit dotace na podnikání Agrofertu.

Petr Fiala (Twitter) @P_Fiala Žádáme zveřejnění rozhodnutí EK a vyčíslení toho, kolik peněz od roku 2018 získal Agrofert z EU a z ČR. Budeme požadovat, aby peníze, které bude muset vrátit ČR, byly vymáhány po Agrofertu. Současně by do vyjasnění situace mělo dojít k zastavení poskytování dotací Agrofertu. 24 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit

Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek vyzval Babiše, aby poslance informoval o tom, jak na výsledek auditu zareaguje a zda je připraven peníze státu vrátit. Premiér na jeho výzvu nereagoval.



Miroslav Kalousek (Twitter) @kalousekm Premiér je ve sněmovně. Před chvílí jsem ho na mikrofon požádal, zda by mohl před sněmovnou na zprávu auditorů EK reagovat a zda může slíbit, že Agrofert nebo on osobně České republice ty peníze vrátí. Sedí a zbaběle mlčí... 40 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit

„Na proplácení sociálních služeb pro ty nejpotřebnější nemáme, ale stamiliony hamižnému oligarchovi a premiérovi v jedné osobě proplácíme. Budeme tvrdě vyžadovat, aby český stát peníze po Agrofertu nekompromisně vymáhal,“ uvedl Kalousek.



Podle předsedy lidovců Marka Výborného se „daňový poplatník nesmí ani korunou podílet na řešení osobních firemních problémů premiéra“. „Svěřenecký fond, nesvěřenecký fond. Očekávám, že se k tomu postaví čelem!“ uvedl. Zopakoval, že opozice předsedu vlády vyzvala, aby se jasně vyjádřil. „Dočkali jsme se pouze úsměvů a mlčení. Chceme slyšet kroky, aby nás ta situace nestála ani korunu,“ řekl.

Pirát Bartoš ve sněmovně řekl, že není možné aby se zpráva tajila a diskutovalo se jen o tom, co z ní unikne do médií. Vyzval k jejímu zveřejnění. „Pokud se ukáže, že jsou informace pravdivé, budeme chtít hlasování o nedůvěře vlády,“ uvedl Bartoš.