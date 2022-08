Když seženu peníze, jdu do toho. Chci být duchovně-morální prezident, plánuje Paroubek

„Organizaci mám připravenou, program taky a teď jde o to sehnat finance. A pokud budou na tu počáteční část volební kampaně, tak nevylučuji, že bych do toho šel. Pokud ne, tak nemá smysl v tom pokračovat,“ sdělil serveru Lidovky.cz Paroubek. To, s kým o finanční podpoře jedná, nechtěl prozradit. „Mám několik rozjednaných věcí. Jednání se ale nedají urychlit,“ řekl.

Jedním z témat jeho případné volební kampaně by mohlo být bydlení. „K bytové politice nyní vláda přistupuje jen deklaratorně. Nedělá nic. Nemají ani představu, jak by ji dělali. Pokud to nebude řešeno legislativní normou, jako je to třeba v Rakousku, v Německu nebo v Holandsku, tak nevyřeší nic. Co kolem toho říkají, jsou jen staré pověsti české,“ míní Paroubek.