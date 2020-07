Peníze jako hráz proti interrupcím. Protipotratové hnutí chce nečekaně těhotným nabídnout až 50 tisíc

Praha Ještě v dubnu, kdy Česko bylo v karanténě, se odborníci obávali, že právě dlouhodobá izolace bude mít výrazný dopad na mezilidské vztahy. Psychologové se shodují, že za tu dobu přibylo rozvodů a také domácího násilí. Co ale udělala karanténa s porodností? S nárůstem zájmu o sex v době karantény se logicky pojí otázka, zda lze ke konci roku očekávat velký globální baby boom.

Někteří demografové však optimismus v tomto ohledu mírní: záznamy z historie ukazují spíše to, že v měsících následujících po pandemiích, válkách a krizích porodnost spíše klesla, než vzrostla. „Zatím nepozorujeme zvýšenou porodnost,“ potvrdil serveru Lidovky.cz Vladimír Dvořák, předseda České gynekologické a porodnické společnosti.

Je to logické; v době vysokého stresu, hmotného nedostatku, nemoci či ohrožení života lidé plánované početí dítěte odloží, nebo v případě neplánovaného těhotenství žena raději podstoupí interrupci, neboť se vlivem pandemie mohla dostat do svízelné situace – přišla o práci a nemá prostředky na nájem.



Kvůli obavě z nárůstu nechtěného těhotenství a následných potratů vystoupilo konzervativní protipotratové Hnutí Pro život s nápadem zaplatit až 50 tisíc korun každé ženě, jež nečekaně otěhotněla a nemá k dispozici peníze a někoho, kdo by jí pomohl. Hnutí tak chce zabránit tomu, aby se ženy dětí „zbavovaly“.

Těhotné v nouzi totiž tíží zásadní otázky: zvládnu to sama, jak zaplatím nájem, kde vezmu peníze? Uživím to malé? V zoufalství často budoucí maminky přecházejí k variantě potratu, který se v tu chvíli jeví jako spásný nápad. „Zpočátku se to může zdát jako řešení, ale často se stává, že toho pak ženy litují,“ dodal Dvořák.

Dluh může být překážkou

Hnutí od dubna, kdy podporu spustilo, zaregistrovalo spoustu zájemkyň o pomoc. „Doposud se na nás obrátilo už několik desítek žen. Většinou žádají o pomoc zejména kvůli tomu, že potřebují peníze na nájemné a prosté živobytí,“ popsala pro server Lidovky.cz Zdeňka Rybová, mluvčí Hnutí Pro život.

Mimořádná finanční pomoc je pro budoucí maminky snadno dosažitelná. Peníze jsou poskytované na základě smlouvy, ve které příjemkyně na sebe bere morální závazek obdobně pomoci ženám, které nečekaně počaly dítě, a to až tehdy, kdy si to bude moci finančně dovolit. Stačí, aby ženy doložily občanský průkaz a těhotenskou průkazku, popsaly svůj příběh a pomoci se jim dostane.

Háček by mohl nastat, když by žadatelka byla v dluzích, kvůli kterým by výplatu nemohla dostat. „Klientky nesmí být v dluhové pasti, do které se nerozvážně dostaly. Dostali bychom je z jedné a za měsíc by byly ve druhé, tak to bohužel nejde,“ vysvětlila Rybová s tím, že pokud ale budoucí maminka vysvětlí, že si musela půjčit peníze a řešila to rychlou nebankovní půjčkou, aby například nájem rychle uhradila, a to ji dostalo do finančních potíží, je to zase jiná situace.

Finanční pomoc od hnutí je nevratná, ženy se nemusí bát, že by měly peníze později splatit. Zdroj financí, který pochází z většiny od dárců, měl být původně směřován do akce s názvem Pochod pro život. Ten se ale kvůli koronaviru neuskutečnil, a tak se hnutí rozhodlo připravené prostředky poskytnout potřebným.

„Zatím to neplánujeme ukončit. Naši peněžní dárci v tom vidí velký smysl, takže v tom budeme pokračovat tak dlouho, dokud zdroje nedojdou,“ uzavřela Rybová.

Přelom roku ukáže

V Česku se loni narodilo podle dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) přes 112 000 dětí, asi o 1800 méně než v roce předchozím. Narozených bylo zhruba o 130 méně než zemřelých, nejvyšší přírůstek za posledních 11 let tak zajistila migrace ze zahraničí, zejména Ukrajiny. Dlouhodobé sledování porodnosti podle ČSÚ ukazuje, že nejvíc dětí se rodí v jarních a letních měsících. Dlouhodobě nejméně dětí se rodí v listopadu, následuje únor a prosinec. Děti počaté při vrcholu epidemie by měly přijít na svět v prosinci a lednu.