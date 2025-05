Ředitelé škol zůstávali až dosud v nejistotě, z čeho od září zaplatí kuchařky, školníky, uklízečky, ale třeba i účetní. Státní rozpočet s penězi na jejich platy počítal jen do konce prázdnin.

Od září už se o nepedagogické zaměstnance měly postarat obce. Jenže návrh zákona se nakonec změnil a s přesunem financování na zřizovatele se nově uvažuje až od ledna 2026. Čtyřměsíční díra v rozpočtu ve výši zhruba 10 miliard korun děsila nejen ředitele, ale i samotné školníky a účetní. Někteří z nich začali hledat práci mimo školství.

„Pokud nevíte, z čeho vás zaměstnavatel už za pár měsíců zaplatí, je celkem logické, že se začnete ohlížet po nové práci. A to se právě na řadě škol dělo. Navíc nervozita byla i mezi učiteli, protože jediná možnost, kde případné chybějící peníze vzít, je z odměn pro učitele,“ popsal pro iDNES.cz šéf Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc.

Dnes na vládě se ale peníze našly, jak zjistila redakce. „Ministr financí (Zbyněk Stajura, ODS) dnes informoval vládu o technickém postupu převodu prostředků určených na dofinancování nepedagogických pracovníků a dalších neinvestičních výdajů do rozpočtové kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,“ potvrdila mluvčí resortu školství Veronika Lucká Loosová.

„Na základě tohoto řešení ministerstvo školství v následujících dnech školám a školským zařízením rozepíše prostředky ve výši přibližně 10 miliard korun na nepedagogické pracovníky a další neinvestiční výdaje na období od září do prosince 2025,“ dodala mluvčí s tím, že peníze školám přijdou ve „standardních termínech“.

Z jakých rozpočtových kapitol se peníze „odkrojily“, však neupřesnila.

„Je to za pět vteřin 12"

Předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová tuto zprávu sice vítá, nicméně je stále skeptická. „Až budu mít peníze na účtu, budu spokojená,“ reagovala pro iDNES.cz Schejbalová.

„Zajímá mě výše peněz, která přijde. Očekávám, že dostanu ještě polovinu toho, co jsem na nepedagogy dostala letos. Ohlídám si, zda jsem dostala to, na co mám nárok. Ale samozřejmě bychom potřebovali více, protože jejich platy jsou opravdu nízké,“ dodala Schejbalová.

Peníze školy podle ní dostávají vždy první měsíc čtvrtletí. Tedy v lednu, dubnu, červenci a říjnu.

Podle Luboše Zajíce zpráva o dofinancování nepedagogických pozic přichází „za pět vteřin dvanáct“. „S tímto problémem jsme se obraceli i na premiéra. Sice jsme od něj nezaznamenali odpověď, ale toto ujištění je dobrou náhradou. Samozřejmě, že to pomůže k uklidnění situace,“ věří Zajíc.

Podle předáka školských odborů Františka Dobšíka by mělo ministerstvo školství rozeslat rozpisy co nejdříve. „Čím dříve to ministerstvo rozepíše, tím pro uklidnění situace na školách lépe. Rozhodně to není nic standardního,“ prohlásil Dobšík s odkazem na to, že vláda odmítá upřesnit, odkud se peníze přesunují.

O tom, kdo bude dávat peníze na platy nepedagogických pracovníků a také peníze třeba na školní pomůcky od ledna 2026, se bude rozhodovat za týden – ve středu 28. května. Na ten den je stanovené pevné hlasování o takzvané velké školské novele.

Právě platy nepedagogů jsou spornou položkou celého balíčku, kvůli němuž opozice až dosud hlasování blokovala.