Ústecký kraj pošle půl milionu rodinám obětí a zraněným po požáru v Mostě

„Ústecký kraj dá finanční dar ve výši půl milionu korun statutárnímu městu Most na to, aby to Most mohl přidat k penězům veřejné sbírky,“ uvedl hejtman Richard Brabec (ANO). Veřejnost může peníze posílat na účet s číslem 43401090/2700.

Lidé poslali také téměř 1,222 milionu korun na portál znesnáze na pomoc ženě, jejíž rodinní příslušníci při požáru zahynuli a ona sama utrpěla vážné popáleniny.

Požár si vyžádal šest obětí na místě neštěstí, sedmá oběť zemřela v nemocnici. Zranilo se osm lidí, dva z nemocnic již dříve propustili. Ve vinohradské nemocnici v Praze je stále pět pacientů. Někteří potřebují plicní podporu, další jsou na standardním oddělení. Jejich stav se v uplynulém týdnu nezměnil.

Vyloučili násilný vstup i terorismus

Kriminalisté přesnou příčinu a okolnosti vzniku požáru stále zjišťují. „V současné době vyhodnocují velké množství zajištěných stop a důkazních prostředků, vyslýchají svědky této tragické události a provádí další úkony trestního řízení,“ řekl mluvčí krajských policistů Kamil Marek.

Čekají na vypracování několika znaleckých posudků z oborů požární ochrany a zdravotnictví. Policisté případ vyšetřují pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Vyloučili násilný vstup nebo teroristický čin.

Podniky, kde je předpoklad, že by mohly být ohřívače, kontrolují živnostenské a stavební úřady. Informace o podnicích, kde topidla jsou, předávají stavební úřady hasičům.

V mostecké restauraci hořelo v noci na neděli 12. ledna. Oheň způsobil materiální škodu odhadovanou na sedm milionů korun.