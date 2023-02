Penze v 68 letech by byla evropským rekordem. Slováci odcházejí do důchodu o zhruba pět roků dříve

Česko ale není ani zdaleka jediná země, která se potýká se stárnutím populace a růstem nákladů na důchody. V posledních letech se vedou debaty o důchodové reformě napříč celou Unií. Třeba v sousedním Německu se postupně zvyšuje věk pro odchod do penze z 65 na 67 let. Němci narození po roce 1955 dosahují na důchod ve věku 65 let a devíti měsících. Zato pro lidi narozené v roce 1964 už by měl platit penzijní věk 67 let. Podobně postupují také Norové, Poláci nebo Nizozemci.

Osm let v důchodu

Česká televize v neděli s odkazem na materiál ministerstva práce dohodnutý na koaliční radě uvedla, že dnešní padesátníci by měli jít do důchodu v 66 letech. Dnešní čtyřicátníci v necelých 67 letech a lidé, kterým je dnes 34 a méně, v 68 letech.

Loni se přitom muži v Česku průměrně dožívali 76 let. Za takového předpokladu by dnešní třicátníci v penzi prožili jenom osm let. U žen by to bylo asi o šest let více. „Materiál, který byl zveřejněn v médiích, koaliční rada zatím neschválila. Jde o interní dokument vycházející z ekonomických výpočtů a demografických prognóz. Platí, že konkrétní návrh důchodové reformy bude ještě projednán na úrovni koalice, ale především i opozice,“ řekla serveru Lidovky.cz mluvčí ministerstva práce Eva Davidová.

Přehled základního důchodového věku v zemích EU (řazeno podle výše odchodu do důchodu): země: muži: ženy: Nizozemsko 66 a 3 měsíce 66 a 3 měsíce Irsko 66 66 Německo 65 a 7 měsíců 65 a 7 měsíců Dánsko 65 a 5 měsíců 65 a 5 měsíců Portugalsko 65 a 3 měsíce 65 a 3 měsíce Belgie 65 65 Finsko 65 65 Chorvatsko 65 65 Kypr 65 65 Polsko 65 60 Rakousko 65 60 Rumunsko 65 61 a 3 měsíce Španělsko 65 65 Švédsko 65 65 Maďarsko 64 a 5 měsíců 62 Bulharsko 64 a 3 měsíce 61 a 5 měsíců ČR 64 64 Litva 64 64 Estonsko 63 a 8 měsíců 63 a 8 měsíců Lotyšsko 63 a 8 měsíců 63 a 8 měsíců Malta 63 63 Slovensko * 63 63 Francie 62 62 Lucembursko 62 62 Itálie 62 62 Řecko 62 62 Slovinsko 62 62

* - odhad, podle Sociální pojišťovny není možné uvést jednu částku, protože by se nevztahovala na 80 procent lidí.

Současně dodala, že záchranáři a další náročné profese musejí mít možnost odejít do důchodu dříve. V návrhu důchodové reformy chce MPSV definovat, které profese budou zahrnuty do výčtu, aby výběr už nebyl nahodilý, jak se dělo v minulosti. U navyšování důchodového věku podle Davidové platí, že se nic nezmění pro dnešní padesátníky a starší, což je však v rozporu se zmíněným materiálem MPSV.

„Počítám, že v průběhu března zveřejním celou problematiku důchodového systému, včetně návrhu parametrů reformy důchodového systému tak, aby důchodový systém byl do budoucna udržitelný, aby zabezpečoval v budoucnu dostatečně důstojné důchody,“ komentoval ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

V parametrech návrhu podle něj budou místa, kdy bude možné věci upravit, například na základě vývoje demografické situace. Nyní podle něj totiž nelze jasně říci, jaká bude průměrná délka dožití nebo délka dožití ve zdraví třeba v roce 2035 nebo 2045.

V rámci EU je nejvyšší základní důchodový věk v Nizozemsku, lidé ho dosahují ve věku 66 let a třech měsících. Naopak Slováci odchází do penze už v 63 letech. Napjatá atmosféra je teď ve Francii, kde se proti penzijní reformě konají protesty po celé zemi. Pro většinu Francouzů by posunula hranici odchodu do důchodu z 62 na 64 let.