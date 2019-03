Penzisté by měli dostat přidáno 900 korun, tvrdí Maláčová. Babiš je pro

PRAHA Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) by chtěla na pondělní koaliční radě s hnutím ANO dospět k dohodě o zvýšení důchodů a o zvýšení rodičovského příspěvku od příštího roku. Podle ní začíná vládu tlačit čas, pokud chce stihnout přijmout všechny potřebné legislativní změny včas. Maláčová to řekla novinářům při příchodu na jednání vlády, které koaliční radě předchází. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) je na rozhodnutí čas a je třeba na důchody „společně hledat 7,5 miliardy korun“. Maláčová podle něj musí ukázat, že v resortu šetří. Podle Babiše by penzisté měli dostat přidáno 900 korun, je ale tř

Babiš před koaličním jednáním připomenul, že s návrhy úspor v jednotlivých resortech zatím přišli pouze ministři za ANO.



Maláčová chce penzistům přidat 900 korun, podle Babiše to není v rozporu s jeho míněním. „Mne paní Maláčová nemusí přesvědčovat, protože já jsem těch 900 korun navrhoval v lednu. Debata je o tom, aby všichni přispěli k šetření,“ uvedl Babiš.

ANO prosazuje zvýšení důchodů o 750 korun, řekla novinářům ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Hájila tak postoj ministerstva financí. „Je velmi nedůstojné handrkovat se o 150 korun. Myslím, že se shodneme všichni na tom, že vyšší důchody si naši senioři zaslouží,“ uvedla Maláčová s tím, že důchody nyní nedosahují 40 procent průměrné mzdy.

Podle Maláčové je třeba debatu o zvýšení důchodů rychle uzavřít, aby bylo možné připravit příslušné změny zákonů. „Aby se nestala situace, která byla minulý rok, že když to vrátil Senát, tak se musela v srpnu svolávat mimořádná schůze (Sněmovny), aby se všechno stihlo,“ uvedla.

Maláčová také chce urychleně dosáhnout dohody o tom, kdo všechno bude mít nárok na čerpání vyššího rodičovského příspěvku, který by měl od příštího roku vzrůst na 300 000 z nynějších 220 000 korun. Ministerstvo práce prosazuje, aby dodatečnou částku mohli čerpat všichni rodiče, jejichž dítě nedosáhlo čtyř let. Podle Maláčové by při jiném nastavení systému hrozilo jeho napadení u soudu.

Dohodu o řešení rodičovské by Maláčová chtěla najít. „Je opravdu nejvyšší čas to vyslat do legislativního procesu, aby se to stihlo připravit,“ řekla. Podle ní řada rodičů kvůli nejistotě, zda budou moct dodatečné peníze čerpat, prodlužuje dobu na rodičovské, což ministryně v době nedostatku pracovních sil nepovažuje za žádoucí.