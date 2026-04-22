Jak budete reagovat na protesty a výzvy směrem k vládě? Zvažujete nějaké úpravy nebo i stažení návrhu zákona o médiích veřejné služby, k čemuž vás vyzývala i opozice?
Stažení návrhu není na pořadu dne. Právní status ani nezávislost žádného z veřejnoprávních médií neohrožujeme. Je to zakotveno v návrhu zákona, který samozřejmě není dokonalý, prochází meziresortním připomínkovým řízením a bude postupováno podle připomínek, kterých určitě budou ne desítky, ale stovky. Na ty protesty, ať už jsou to studenti, stávkové pohotovostní výbory jak Českého rozhlasu, tak České televize, se dívám jako na právoplatný proces. Já tomu rozumím, ale místo emocionálních výkřiků bych potřeboval nějakou platformu a já čekám na jejich připomínky, kterými se budeme opravdu velice vážně zabývat.
Neplánujete nějakou společnou schůzku s odbory České televize?
Nevyhýbám se jim. Otázka je, koho budou delegovat na tu schůzku. Chci věcnou schůzku, nechci emocionální bouři. Jedna věc je snít nenaplněné sny někde u pultíčku ve Sněmovně a druhá věc je skutečně síla ulice, která je reálná. Já to považuju za věc, kterou je třeba brát vážně.
Kdo je student a neřádí, není správný student
Jak vnímáte protest studentů?
Tak, že mají právo nejenom na vyjádření, ale i na vtip, mají právo to zesměšnit, mají právo se vyřádit. My všichni jsme přece byli studenti. Kdo je student a neřádí, tak není správný student.
Není vám divné, že odpor proti tomu návrhu je poměrně silný? Kromě těch, kterých se to přímo týká – u nichž je logické, že mají výhrady – to kritizuje i odborná veřejnost, umělci, studenti, opozice. Nezaráží vás to přece jen?
Víte co, národ je názorově docela rozdělený. Já mám od našich voličů konkrétní zprávy, aby se poplatky zrušily. Těší se na to a vyzývají nás k tomu. Společnost je rozdělená na lidi, kteří chtějí poplatky, a na lidi, kteří je chtějí zrušit.
Volební program zaniká s koaličním prohlášením
Ve volebním programu jste ale měli, že poplatky zůstanou.
Ano, to je pravda. Volební program v podstatě zaniká s koaličními prohlášeními. My jsme chtěli prosadit a prosadili jsme spoustu bodů z našeho programu. Některé se nám jako nejmenšímu partnerovi prosadit nepodařilo, což je logické.
Zaznívá i to, že není řadě lidí jasné, proč takový zákon vznikal, respektive proč je záměr poplatky rušit. I tady od opozičních poslanců zaznělo, že neslyšeli jasný argument. Tak proč?
Důvodů je několik. První je ten, že zadavatel služby je stát, měl by to platit stát. Za druhé věková skupina 61 nebo 63 plus, senioři platí téměř padesát procent rozpočtu České televize, což nám nepřijde spravedlivé. A za třetí velká skupina lidí platí menším skupinám jejich sport nebo jejich další věci. A my chceme lidi finálně zbavit poplatkové mánie a chceme je od toho osvobodit. Máme to koneckonců v prohlášení vlády, které chceme dodržet, protože jsme spolehlivý koaliční partner.
Proč navrhujete převedení pod státní rozpočet, když rozpočet financují daně poplatků?
To se ptáte správně, ale ten balík, měšec, je jenom jeden. Je jedno, jestli to vyplatíte na důchodech a oni to potom vrátí do systému zpátky, nebo jestli to rovnou vyplatíte ze státního rozpočtu. Ta komplikace odpadá.
Bude na to v rozpočtu dost peněz? Počítá s tím paní ministryně při přípravě státního rozpočtu?
Bude to řešit zvláštní kapitola rozpočtu a věřte, že se na to peníze najdou.
Věříte, že je stále možné stihnout termín, který jste představili, rok 2027?
O termínu 1. 1. 2027 jsem skálopevně přesvědčen.
My prostě na dovolenou nepojedeme
I pan Okamura často zmiňoval, jak dlouho legislativní proces trvá.
Bude to náročné, ale my prostě na dovolenou nepojedeme.
Co byste řekl těm, kteří poukazují na to, že Česká televize má přijít zhruba o miliardu a Český rozhlas zhruba o 400 milionů korun?
To je v případě České televize odhad letošních příjmů. S kolegy vycházíme z faktů, a ten poslední fakt, ke kterému jsme se dostali, je výroční zpráva za rok 2024. Jestli veřejnoprávní televize vybere o miliardu víc, 800 milionů nebo kolik, to ještě teď nevíme, je to čistě odhad.
Proč ministerstvo kultury, tedy vlastně stát, předkládá podle kritiků nedokonalý návrh, který se bude dodělávat?
Proč by byl nedokonalý? Možná není perfektní, ale všechno, co tam má být, tam je. Je tam nezávislost, je tam, že nebudeme slučovat, je tam jasná forma financování, je tam Nejvyšší kontrolní úřad, je tam všechno, co to má být. Vůbec nikdo nemění IČO, nikdo nemění rady, nikdo nemění ředitele. V tom zákoně všechno je, je v pořádku napsán a čekáme na mezirezortní poznámky.
Neměl by ten návrh být perfektní, když to předkládá ministerstvo?
Perfektní zákony předkládá jenom Bůh.
Je svolaná schůzka stran s generálním ředitelem ČT, opozice pozvala všechny parlamentní strany a hnutí. Vy se zúčastníte?
Poradíme se o tom.