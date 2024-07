Elitní český sniper o útoku na Trumpa: Odstřelovači váhali, v případě chyby mohli uškodit jeho kampani

Sledujte nový podcast Lidovek Perimetry Sny o „konci dějin“ se nenaplnily, v Evropě zuří otevřený konflikt. Ale existují i méně viditelné hrozby. Chcete mít o nich přehled? Poslouchejte nový podcast Lidovek Perimetry, provedeme vás výbušnými tématy dnešního světa. Perimetry můžete sledovat nebo poslouchat také na: Spotify

Lidovky.cz: Jak funguje zabezpečování perimetrů? Mají třeba místní policisté ochraňovat vnější perimetr a tajná služba Secret Service ten vnitřní?

Je to přesně rozdělené. Musí proběhnout součinnostní porada, kde se mají šéfové všech týmů sejít a každý řekne svoje požadavky. Všechno se dává dopředu, rozdělí se úkoly, ale pak je důležité, aby to někdo zkontroloval, jestli to opravdu funguje. Pokud se má na někoho házet vina, tak by měla být kolektivní.

Lidovky.cz: Proč nepřerušili projev, když věděli, že je na místě někdo podezřelý?

Nikdo si nedovolí, ani Secret Service, narušit kampaň prezidenta. Zvlášť když se hraje o kladné a záporné body. Myslím, že měli hodně svázané ruce.

Lidovky.cz: A to, že střelec vypálil osmkrát a teprve potom stříleli odstřelovači?

S tím počítáním výstřelů bych byl opatrnější. Počkejme si, až to všichni vyhodnotí a udělají finální podobu. Ale myslím si, že tam došlo opravdu k tomu, že odstřelovači do poslední chvíle váhali, jestli ho střelit. Nikdy nevíte, kdo tam ve skutečnosti je. Není to třeba jen dítě s airsoftovou puškou?

Měli jsme jednoho pána, který si natřel černou násadu od koštěte, na pohled přesně jako zbraň. Měl mít zavřené okno, to si pootevřel, nechal záclonu vlát a vystrčil z okna de facto zbraň. Na 300 metrů nepoznáte, jestli to je násada od koštěte, nebo jestli to je opravdu ústí hlavně.

Lidovky.cz: A tady v tomto případě?

Ve chvíli, kdy byl Donald Trump střelen, byla tam krev, tak bylo jasno. Ale v případě, že by to bylo jen dvacetileté děcko, které si vezme airsoftovou flintu, rázem by byl Donald Trump v prezidentské kampani na druhém místě. Myslím, že odstřelovači zareagovali dobře. Když se podíváte na snímky, jeden odstřelovač má sníženou pozici, druhý lehce zvýšenou, aby viděl na jinou část perimetru. Chyba byla jinde. Stačilo poslat na místo policistu, aby ho zastavil při pohybu na střeše.

Lidovky.cz: My už teď víme, že k takovému pokusu došlo. Policista zezadu vylezl na střechu, ale když na něj útočník zamířil, slezl dolů.

Je to otázka výcviku. Pokud tam byl pochůzkář nebo uniformovaný policista či někdo jen z bezpečnostní agentury, nemám mu vůbec za zlé, že se zachoval, jak se zachoval.

Lidovky.cz: Na místě byl podle informací z médií předem takzvaný advanced team, který den předtím konstatoval, že střecha, ze které se střílelo, je skutečně nebezpečná. Jak by měla vypadat příprava, aby k takové věci vůbec nedošlo?

Já jsem s americkými složkami dělal a vím, že s některými agenty se domluvíte a s některými ne. A zrovna Američané jsou takoví, že hierarchie je jasná. Když něco řekne Secret Service, tak se o tom nedebatuje a uniformovaný policista nemá žádné slovo.

Takže pokud se tam našlo pár takových lidí, tak se vůbec nedivím, že se jim to třeba zhroutilo, ale to jsou spekulace. Když se podívám na to místo, určitě tam musel nějaký advanced team přijet, připravit pódium. Není to tak, že by šli naslepo, nějakou bezpečnostní přípravu tam určitě měli. Jestli ji podcenili, nebo jestli složky, které měly něco zabezpečovat, spolu nekomunikovaly, to už je otázka interního vyšetřování.

Lidovky.cz: Jak jste postupovali vy při zajišťování perimetrů?

Odstřelovači mají mít celou událost pod kontrolou. Dělá se třeba i to, že když VIP opouští samotné místo konání akce, tak odstřelovači drží de facto i jeho pohyb. Dám příklad od nás. VIP je ubytovaná v nějakém hotelu a jede třeba na Pražský hrad, tak my ho vidíme celou trasu. Když jsme viděli nějaký nepatřičný pohyb nebo jen auto na ulici, která má být prázdná, tak jsme dávali pokyn k prověření.

Lidovky.cz: Jedna z neověřených zpráv je, že zranění na uchu Donalda Trumpa nezpůsobila údajně střela, ale jen fragment, střepina ze čtecího zařízení, kterým kulka prolétla. Je to možné?

Viděl jsem fotografii, na které je Donald Trump a za ním je vidět střela. Otázka je, jestli to byla zrovna tahle střela, která ho zranila, nebo prostě to byl ten fragment. Většinou to funguje tak, že když střílíte jakýmkoliv projektilem do překážky, pancíře, železa, tak ta střela má nějakou dopadovou energii, nějakou rychlost, kterou předá tomu materiálu.



Takže když bychom střelili tady do té sklenice přede mnou, všechny úlomky z ní dostanou stejnou energii a rychlost. Je to třeba nebezpečné, když budete řešit situaci s pachatelem a s rukojmím za sklem. V tu chvíli jednak dochází k odklonu té střely, jednak tam dochází ke vzniku sekundárních fragmentů, jež mají takovou rychlost, že když budete hodně blízko u skla, třeba 20 až 30 centimetrů, tak vás můžou zranit a možná i zabít. De facto neumřete na střelné zranění, ale na účinek sekundárních fragmentů.

