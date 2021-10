Stát se za Zemanův výrok omluví. Nejvyšší soud potvrdil rozsudek za Peroutku

Téměř 7letý spor: Spory kolem Zemanových slov o Peroutkovi začaly 27. ledna 2015 na pražském fóru k holokaustu, na němž prezident hovořil o selhání intelektuálů v krizové situaci, jako byl nástup nacismu. „Jeden z největších českých novinářů, Ferdinand Peroutka, uveřejnil v prestižním časopise Přítomnost článek s titulkem ‚Hitler je gentleman'," řekl tehdy. „Tentýž novinář po mnichovské dohodě napsal: ‚Nemůžeme-li zpívat s anděly, musíme výti s vlky'," pronesl také Zeman.

Prakticky ihned se proti prezidentovým slovům ohradili jak historici, tak Sdružení Ferdinanda Peroutky a novinářova vnučka Terezie Kaslová. Upozornili zejména na to, že žádný takový Peroutkův článek nelze dohledat a že autorem článku s citací o andělech a vlcích není Peroutka, ale novinář a vydavatel Jan Stránský, který ho napsal pod pseudonymem Petr Bílý. To poté potvrdil i Stránského syn Martin Jan Stránský, který revue Přítomnost v současnosti vydává.

Kritici Zemanova tvrzení poukazovali zejména na to, že údajná Peroutkova fascinace nacismem je nesmyslná už vzhledem k tomu, že novinář za války prošel nacistickým koncentračním táborem.