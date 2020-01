Personální změny v legislativní radě? Benešová bude prověřovat možný střet zájmů

Praha Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) je připravena prověřit možný střet zájmů u některých členů Legislativní rady vlády (LRV). Pokud by zjistila, že takový střet existuje, nevylučuje ani personální změny.

Ministryně, která je zároveň předsedkyní LRV, to v neděli řekla České televizi (ČT) v souvislosti s informací, že zpravodajem LRV při projednávání návrhu zákona o hromadných žalobách byl advokát pracující v kanceláři PRK Partners, která mimo jiné zastupuje automobilku Škoda Auto v pokusu o hromadnou žalobu v kauze dieselgate.

Zákon o hromadných žalobách projednala a schválila LRV na svém zasedání před Vánoci. Zpravodajem zákona byl podle ČT advokát Bohumil Havel z advokátní kanceláře PRK Partners. V téže kanceláři působí podle televize i další člen LRV Petr Bezouška a hostem za Advokátní komoru byl při projednávání zákona Michal Sylla z této advokátní kanceláře.

Podle ČT nikdo z jmenovaných lidí možný střet zájmů před jednáním rady nenahlásil, ačkoliv to vyžaduje zákon. Advokát Havel televizi sdělil, že střet zájmů nehlásil, protože je v kanceláři PRK Partners v pozici nezávislého externího poradce.

„Já samozřejmě nemám čas na to zkoumat, co tito pánové zastupují a jaké mají kauzy,“ řekla v neděli Benešová. Dodala, že je připravena řešit podněty týkající se možného střetu zájmů a zaměří se na ně. „Pokud je tady takové závažné podezření, tak se to prověřit musí už jenom z toho titulu, že bych nechtěla, aby se to opakovalo,“ uvedla ministryně v pořadu ČT Otázky Václava Moravce. Nevyloučila ani případné personální změny v legislativní radě.

O tom, že se na přípravě zákonů podílejí zájmové skupiny, se v médiích v poslední době psalo v souvislosti s návrhem nového stavebního zákona. Norma má podle ministerstva pro místní rozvoj urychlit a zjednodušit povolování staveb. Podle kritiků je šitá na míru developerům.

Materiál původně připravila právní kancelář najatá Hospodářskou komorou. Po kritice nechala ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) připravit novou verzi vytvořenou úředníky více ministerstev, do připomínkového řízení ale zamířilo znění zákona, které úřednické úpravy neobsahovalo.