PES nekousne do obchodů. Podívejte se přehledně na to, co se od pátku mění

Praha Sílící epidemie covidu vrací z rozhodnutí vlády Českou republiku do druhého nejvyššího stupně rizika. Od pátku budou platit nové restrikce.

Čtyři Češi z deseti upadnou do trudnomyslnosti, protože právě takový počet dle průzkumu Medianu pro Český rozhlas nesouzní s tím, aby se zpřísňovala omezení. Právě to se v pátek stane, vrátí se restrikce. Vláda však upravila opatření, jež se na čtvrtý epidemický stupeň vážou. Lidovky.cz proto sestavily přehled toho, co bude platit.



1. obchody

Všechny zůstanou otevřené, neuplatní se omezení ohledně rozlohy ani sortimentu. Musejí se však dodržovat hygienická a protiepidemická pravidla: dezinfikovat ruce i prostory, mít roušku, držet se dva metry od ostatních.

Uvnitř smí být jeden člověk na každých 15 metrů čtverečních plochy: v malých krámcích se do toho nepočítají děti do 15 let, ve velkých centrech ty do šesti let. To aby nákup teenagerových nových tenisek měl kdo zaplatit.

Kdo si to bude přát, může nechat otevřeno i v neděli, na Štědrý den do poledne. Na Boží hod a na Štěpána bude jako vždy zavřeno.

2. služby

Kadeřnice, kosmetičky, holiči, maséři či provozovatelé psích salonů, ti všichni mohou vložit své ruce na zákazníka i nadále. V jejich provozovnách platí stejná režimová opatření jako v obchodech.

3. restaurace

Stravovací služby musejí zavřít, se zákazníky je smí pojit jen výdejové okénko. Prodat mohou jakýkoli tovar kromě alkoholu. Kávu či čaj v kelímku, jak vláda opět zrevidovala, si prokřehlí kolemjdoucí odnést smějí. Okénka mohou vydávat od 5.00 do 23.00.

4. hotely

Ubytovací služby padají na černou listinu, kromě vlastních chat či apartmánů, kde je rodina sama a bez obsluhy. Hotelové pokoje zůstanou přístupné těm, kdo cestují za prací či byznysem.

5. skiareály

V pátek bude den velkého voskování, horská střediska mohou spustit vleky a otevřít sjezdovky. Vláda umožnila jejich provoz, protože sjezd sám není nebezpečný z pohledu přenosu viru, to je až družení po sportovním výkonu. Jelikož restaurace a hotely musejí dát na zámky petlici, uplatní Česká republika rakouský model: přijet na hory dovoleno, lyžovat dovoleno, ubytovat se není kde, sednout si na svařák také ne.

Výdejová okénka kolem svahů budou otevřená, horký nápoj či párek v rohlíku lyžaři k občerstvení dostanou. Provozovatelé budou muset střežit fronty, aby se netvořily chumly.

6. bazény, posilovny

Vnitřní sportoviště, posilovny, wellness centra a bazény musejí pozhasínat. Z podobných zařízení budou v zavřeném režimu rovněž sauny, na solária se to ale nevztahuje – klient je v nich sám a prostor lze po každém dezinfikovat.

7. volný pohyb

Vrací se zákaz nočního vycházení, s výjimkou odůvodněných případů (kupříkladu cesta z práce či do práce) mají být ulice mezi 23.00 a 5.00 liduprázdné. Nouzový stav končí z vůle sněmovny den před Štědrým dnem, vláda však požádá o prodloužení: aby mohl platit i přes svátky a především na Silvestra, který družnému popíjení obzvláště přeje.

8. shromažďování

Ať už venku, nebo uvnitř, podle nařízení se nesmí sejít na jednom místě v jeden čas víc než šest lidí, kteří spolu nesdílejí domácnost.

9. kostely

Svatostánky mohou přijmout tolik oveček, kolik činí dvacet procent jejich kapacity v místech na sezení, ovšem bez sborového zpěvu a s rozestupy. Část farností mše stejně zrušila a nabízí osobní konzultace, případně internetový přenos mše. Limit platí i na křty, pohřby nebo svatby.

10. školy

Do konce týdne děti ze základních a středních škol absolvují normální prezenční (některé ročníky rotační) výuku, pak jim začnou o dva dny delší vánoční prázdniny. V pátek jdou do školy naposledy, do lavic by se žáci měli vrátit v pondělí 4. ledna.

11. kultura

Kina a divadla už jsou zavřená dlouho, ve čtvrtém stupni se k nim navíc přidají i galerie a muzea.