Dítě s těžkými zraněními transportovali záchranáři do motolské nemocnice. Matka, která se mu snažila pomoci, vyvázla s lehkými zraněními, řekla iDNES.cz mluvčí záchranářů Monika Nováková.
K incidentu došlo kolem 8. hodiny ráno v ulici Průběžná v areálu rodinného domu na soukromém pozemku.
„Dítěti se snažila mu pomoci dospělá žena, na kterou pes také zaútočil,“ uvedla mluvčí policie Michaela Richterová. Policie později upřesnila, útočil rotvajler patřící rodině napadené dvojice a že těžce zraněnou je malá holčička.
Na místo bylo vysláno několik policejních hlídek ze Středočeského kraje a z Prahy.
Policisté museli psa zastřelit. „Za jakých okolností pes zaútočil, to je předmětem šetření,“ dodala.
Dítě bylo s těžkými zraněními předáno do péče záchranářů. „Dospělá žena s lehčím poraněním je zatím v péči naší posádky,“ sdělila redakci.
Starostka města Eva Slavíková nechtěla incident komentovat. Redakci iDNES.cz pouze řekla, že jde o citlivou záležitost.