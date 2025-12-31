Pět hasičů, kteří při úterním požáru sauny v Horní Plané na Českokrumlovsku utrpěli zranění, skončilo v nemocnici. Měli různé popáleniny nebo se nadýchali kouře. Novináře o tom informovala mluvčí jihočeské záchranné služby Kristýna Vrkočová.
„Tři z nich záchranáři transportovali do českobudějovické nemocnice, kde dva předali do péče oddělení úrazové chirurgie, třetího na ORL. Zbývající dva zraněné převezli na chirurgické oddělení Nemocnice Český Krumlov,“ uvedla mluvčí.
Hasiči dostali v úterý krátce před 20:45 oznámení o kouři vycházejícím ze sklepa domu v Horní Plané. Šlo o požár sauny v domě s apartmány. Příčiny vzniku požáru hasiči vyšetřují. Výše škod zatím není známa. V době požáru v domě a sauně nikdo nebyl.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz