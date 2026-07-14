Česká delegace byla předmětem vtipů, řekl Pellegrini. Popřel Babišova tvrzení

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  12:05aktualizováno  12:05
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Premiér Andrej Babiš a slovenský prezident Peter Pellegrini při jednání na...

Premiér Andrej Babiš a slovenský prezident Peter Pellegrini při jednání na summitu NATO (8. července 2026) | foto: Úřad vlády

Prezident Petr Pavel na summitu NATO v turecké Ankaře. (7. července 2026)
Premiér Andrej Babiš se vítá s předsedkyní Evropské komise. (7. července 2026)
Ministr zahraničí Petr Macinka na summitu NATO v Ankaře (7. července 2026)
Slovenský prezident Peter Pellegrini a Andrej Babiš (ANO) se sešli u recepce...
63 fotografií
Složení české delegace na summitu NATO v turecké Ankaře budilo rozruch. Atmosféru událostí popsal v rozhovoru pro TA3 slovenský prezident Peter Pellegrini. Podle něj lídři ostatních zemí nechápali, proč sedí prezident Petr Pavel za premiérem Andrejem Babišem. Babiš přitom atmosféru summitu líčil v nedělním videu odlišně. Podle premiéra se lídři divili, co prezident Pavel na summitu vůbec dělá.

„Musím říct, že složení delegace České republiky vyvolalo rozruch a opravdu bylo předmětem různých vtipů a poznámek dalších lídrů, když jsme se o tom bavili. Nepochopili, jak je to možné, že vedoucím delegace je premiér a prezident tam nějakým způsobem seděl za ním jako ministr a vyvolalo to opravdu spoustu komentářů,“ řekl v rozhovoru.

Premiér Andrej Babiš a slovenský prezident Peter Pellegrini při jednání na summitu NATO (8. července 2026)
Prezident Petr Pavel na summitu NATO v turecké Ankaře. (7. července 2026)
Premiér Andrej Babiš se vítá s předsedkyní Evropské komise. (7. července 2026)
Ministr zahraničí Petr Macinka na summitu NATO v Ankaře (7. července 2026)
63 fotografií

Ocenil, že Slovensko má rozdělení toho, který ústavní činitel povede delegace, jasně dané a nehodlá to měnit. „Jsem rád, že na Slovensku dlouhodobě platí tradice, že Evropské rady zastupuje premiér a OSN a NATO zastupuje prezident, který je zároveň i hlavním velitelem ozbrojených sil,“ pokračoval.

Slovensko by se podle něj rozhodně nemělo vydávat českou cestou. „Nemyslím si, že bychom měli naskakovat na model České republiky, kde se vláda rozhodla, že změní dlouhodobé tradice, které tu fungují 30 let,“ doplnil.

Summit byl kvůli Pavlovi ostuda, řekl Babiš

Babiš přitom ve svém nedělním videu uvedl, že účast prezidenta Pavla na summitu způsobila ostudu. Pavlovi zajistilo účast na summitu NATO proti vůli vlády předběžné opatření Ústavního soudu.

„Summit dopadl, jak jsem říkal: ostuda, bylo to neuvěřitelné, trapné, všichni jsme se styděli, a naši partneři za mnou chodili a ptali se, proč tady je, co tady dělá,“ uvedl Babiš ve svém pravidelném nedělním vysílání.

„Byl to nejhorší moment celého summitu... Prezident sedí na místě ministra zahraničích věcí Macinky, ale my jsme drželi basu. Kdyby Macinka nebyl nad věcí a nepustil mu to místo, tak by seděl úplně vzadu,“ prohlásil premiér, přičemž dodal, že on ani šéf Motoristů nechtěli v Ankaře žádný skandál, a proto Pavlovi místo uvolnili.

Podle Babiše nadále platí, že Pavel už zahájil kampaň do následujícího prezidentského klání. Příští prezidentské volby se mají odehrát začátkem roku 2028. „Nemá sebereflexi. Nechá sebou manipulovat jako loutka a poslouchá na slovo,“ řekl premiér na adresu hlavy státu.

Babiš také v neděli odmítl Pavlův návrh na obnovení konzultačních schůzek nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice státu. Jak informovala Česká televize, předseda vlády jí sdělil, že se pohled vlády a prezidenta na zahraniční politiku liší a zmínil, že na schůzky by neměl čas. Pavel řekl, že obnovení pravidelných schůzek nejvyšších ústavních činitelů znovu navrhne.

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