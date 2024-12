Petice proti spalovně u senátorů zabodovala, odpůrci však vyhráno nemají

Fakticky to nemusí zatím znamenat nic zásadního. Na druhou stranu tlak to je a šance, že se u Pardubic nebudou pálit nebezpečné odpady, vzrostla.

Senátoři totiž vyslyšeli argumenty zástupců petičníků, kteří se vyslovili proti záměru firmy AVE CZ na obnovu 20 let odstavené spalovny chemikálií u Rybitví. A dali jim v mnoha ohledech za pravdu.

„Máme z toho velmi pozitivní dojem. Dostali jsme v rozpravě hodně prostoru k našim argumentům. Senát k celé věci uskuteční ještě jedno veřejné slyšení, bude tlačit na ministerstvo, aby celou věc začalo skutečně řešit, ne jen byrokraticky posouvat,“ uvedla náměstkyně pardubického primátora Jiřina Klčová.

Zmíněné veřejné slyšení by prý dokonce mohlo vyústit ve změnu zákonů včetně zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. Zákonodárcům se nelíbí třeba to, že firma může neustále dokola doplňovat potřebnou dokumentaci, i když ji předtím státní úřady už několikrát odmítly. Podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila z ODS by takovéto stanovisko ale mohlo vzejít až po veřejném slyšení.

„Dlouholetý proces, při kterém je záměr opakovaně pozastavován a pak opět schvalován, je pouze podle výboru příkladem nedokonalé legislativy,“ konstatovali senátoři v usnesení.

Senátor Pavel Fischer uvedl, že podle jeho informací firma AVE CZ neodváděla poplatky za ukládání odpadů v celkové částce 1,4 miliardy korun. Znám je totiž spor firmy patřící miliardářovi Danielu Křetínskému s městem Čáslav, kde AVE CZ provozuje obří skládku komunálního odpadu. Podle tamní radnice se společnost různými fintami vyhýbá placení poplatků. „Veřejné slyšení by mohlo vést i ke změně zákonů v tomto směru,“ uvedl Fischer.

Kvůli spalovně by se mohly měnit i zákony

Senát ovšem na rozdíl od svého petičního výboru nekonstatoval, že obnovení spalovny nebezpečných odpadů nevychází z reálných strategických potřeb státu. Investor chce odstavenou spalovnu modernizovat a spalovat tam nebezpečné odpady. Usiluje o to od roku 2006, letos na jaře projekt získal kladné hodnocení vlivu na životní prostředí, což firmě AVE CZ umožňuje posunout se v přípravě dál.

Samosprávy se projektu snaží zamezit, neúspěšně se pokoušely oblast se spalovnou odkoupit nebo dohodnout s investorem jiné využití. Chtějí zabránit zprovoznění spalovny v blízkosti rodinných domů, které tam byly po jejím odstavení postaveny.

Odpůrci spalovny také chtějí proces schvalování vrátit na začátek. Kladný posudek, který projekt získal, podle nich nevycházel ze správných imisních limitů. Opírají se mimo jiné o analýzu, podle níž AVE CZ neuvádí správné hodnoty karcinogenního benzo(a)pyrenu v ovzduší. Firma již dříve uvedla, že argument odpůrců spalovny nepředstavuje relevantní důvod pro přezkoumání vydaného kladného stanoviska EIA.

„S tímto mandátem z horní komory jsme silnější a věřím, protože se jejím obsahem budou nyní vážně zabývat ministerstva. A také věřím, že spalovnu nakonec konečně zastavíme,“ uvedla Miluše Horská, senátorka za Pardubicko, a doplnila, že spalovna by zásadně zhoršila již tak dost znečištěné ovzduší průmyslových Pardubic. „To nechci připustit,“ dodala.

Náměstek ministra životního prostředí Eduard Levý ovšem namítal, že EIA je nezávislý proces a má své náležitosti. „Nenasazujme úředníkům ministerstva životního prostředí psí hlavu, jsou to profesionálové,“ uvedl v souvislosti s tím, že ministerstvo dříve záměr zamítlo a letos povolilo. Poznamenal, že během 18 let byly předloženy tři žádosti o obnovení spalovny.

Spalovna je odstavená od roku 2004, dřív ji vlastnila chemička Synthesia, která ji firmě AVE CZ prodala v roce 2005. Po obnově by mohla spalovat až 20 tisíc tun nebezpečného odpadu. Proti tomu veřejnost dlouhodobě bojuje, v roce 2008 podepsalo petici 50 tisíc lidí.