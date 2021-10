Pětiletí dostanou pouze třetinu dávky. Schválení covidové vakcíny pro menší děti se blíží

,,Datum zahájení očkování se odvíjí od toho, jestli vše schválí Evropská léková agentura (EMA), druhá věc je pak rychlost dodání vakcín dodavatelem,“ sdělil pro Lidovky.cz mluvčí ministerstva zdravotnictví Daniel Köppl.



Česko prozatím předobjednalo vakcíny firmy Pfizer/BioNTech pro sedm set tisíc dětí v dané věkové kategorii, což by mělo stačit pro více než osmdesát procent z nich. ,,Vakcín je objednáno tolik, že není důvod dělat prioritizaci dětí, které by se chtěly očkovat,“ dodal Köppl s tím, že by se mělo dostat na všechny zájemce. Z tohoto důvodu se resort rozhodl neupřednostňovat děti s konkrétními diagnózami. V případě, že by zájem byl větší, než se očekává, počítá se s případným doobjednáním látek.



Jen třicet mikrogramů

Nejmladší zvažovaná skupina však nedostane totožnou dávku jako starší populace. Děti od pěti do jedenácti by měly dostat pouze třetinu. Pediatři jim tedy aplikují jen deset mikrogramů účinné látky místo třiceti, což je regulérní dávkování. Vedlejší účinky snížené dávky jsou podle firem u dětí od pěti let srovnatelné s těmi, jaké má větší dávka u starších osob. ,,Třeba děti starší 12 let mají po očkování podobné nežádoucí účinky jako dospělí. Jejich intenzita bývá vyšší, podobně jako u mladých dospělých, než u starších osob,“ sdělil pro Lidovky.cz Daniel Dražan, pediatr a člen České vakcinologické společnosti.

Uchýlení se k očkování takto malých dětí nebylo náhodné. Podle šéfa firmy Pfizer Alberta Bourly, který uvedl, že kvůli šíření vysoce nakažlivé varianty delta ve Spojených státech vzrostl od letošního léta počet nákaz u dětí o dvě stě čtyřicet procent, je jedním z důvodů žádosti o očkování dětí od pěti let právě zhoršená situace ve světě.

Tomu, že je schválení vakcíny na dobré cestě, nasvědčují výsledky klinických studií, podle kterých děti vakcíny Pfizer/BioNTech dobře snášejí a vyvolávají u nich silnou imunitní reakci. V současné chvíli proto firma plánuje co nejrychleji požádat regulační úřady nejen ve Spojených státech, ale i v Evropské unii a dalších zemích o povolení nasadit očkovací látku i v této věkové skupině. Poté, co dá EMA zelenou vakcíně pro malé děti, české úřady už ji schvalovat nemusí, může se s ní začít rovnou očkovat, až bude v ordinacích dětských praktických lékařů. Právě pediatři budou mít podle resortu očkování dětí na starosti.

Slováci už začali

Mezi státy jsou však i výjimky, které nečekaly na oficiální podporu úřadů. Příkladem je sousední Slovensko, kde bez schválení příslušných úřadů očkují děti v tomto věku od devátého září. Podobně je na tom i premiant v očkování – Izrael. Tam mají na základě zvláštního povolení již od půlky léta vakcínu pro malé děti vyhrazenou, prozatím však jen pro ty, kterým hrozí vážné komplikace v případě nemoci. Tamní ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že v těchto případech posuzuje každého pacienta individuálně.

V Česku odborné společnosti prozatím s oficiálními doporučeními vyčkávají. ,,Česká pediatrická společnost je zatím ve fázi analýzy dostupných dat a nevydala žádné definitivní stanovisko. Nerad bych tedy předjímal budoucí závěry. Zatím nevydala stanovisko ani vakcinologická společnost,“ popsal pro Lidovky.cz Jiří Bronský, předseda ČEP a lékař Pediatrické kliniky 2. LF UK ve FN Motol.

Věková hranice pěti let pro očkování proti covidu nemusí zůstat nejnižší. Pfizer/BioNTech se chystají zřejmě ještě letos zveřejnit výsledky studie dopadů vakcín u ještě mladších dětí – u dvouletých až pětiletých a následně u kategorie od šesti měsíců do dvou let. Pro ty by měly být určené dvě injekce po třech mikrogramech účinné látky. Studii ohledně účinnosti a bezpečnosti své vakcíny u dětí mladších 12 let provádí v současné době i společnost Moderna.