Už polovina zdravotníků prošla očkováním. Ministr Blatný popsal, jak to v Česku vypadá s vakcinací

PRAHA Očkována proti covidu-19 byla dosud asi pětina seniorů starších 80 let. Situace se podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) v regionech liší, očkovaných jich je v krajích od deseti do 30 procent. Zdravotníků už bylo očkováno přes 50 procent a projevilo se to už i na jejich nákazách.

Lidé nad 75 let mají podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška padesátiprocentní pravděpodobnost, že při nákaze budou ve vážném stavu, který si vyžádá hospitalizaci. Informace ve středu zazněly na jednání sněmovního výboru pro zdravotnictví. Celkově jsou v Česku proočkována asi tři procenta populace, což podle ministra Blatného je srovnatelné s většinou zemí EU. Ve věku nad 80 let bylo očkováno 84 000 lidí, se zájmem o vakcínu se jich registrovalo přes 200 000, tedy zhruba polovina. Dalších asi 30 000 očkovaných lidí bylo ve věku 65 až 80 let.

Právě lidé nad 65 let jsou podle Duška ne kvůli věku, ale kvůli větší nemocnosti dalšími chorobami, covidem-19 nejvíce ohrožení. V pracovních dnech jich mezi pozitivně testovanými každý den přibývá kolem 1200. Za poslední dva týdny jich přibylo skoro 16 000 a je pravděpodobné, že zhruba třetina z nich bude potřebovat péči v nemocnici.

Počty hospitalizovaných podle něj stagnují kolem 6000 a denně nově přichází do nemocnic kolem 450 pacientů s covidem a zhruba stejný počet se propouští domů. Dušek upozornil, že počty lidí v nejvážnějším stavu na nemocničních jednotkách intenzivní péče přestal stagnovat a pomalu začíná růst. Aktuálně je tam obsazeno asi 1100 lůžek. Celkově je podle Duška skutečně nakažených asi dvakrát až třikrát více, než kolik jich odhalí testy.