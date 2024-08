Rusko přimělo tajné služby k návratu ke starým metodám, říká Bartovský

Služby už navzájem spolupracují zejména na bázi výměny informací. Bartovský už samostatně jednal s ředitelem Bezpečnostní informační služby (BIS) Michalem Koudelkou i ředitelem Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) Vladimírem Posoldou. „Sdílíme si, co jsme kdo zjistili,“ uvedl Bartovský. Existují společné týmy, rozvědky si také navzájem porovnávají informace a vzájemně dotvářejí názory a analýzy. „Chtěl bych, aby to bylo v širším pojetí. Vždy tam bude nějaká rivalita, ale myslím, že naděje na úspěch a na nastavení nějaké užší spolupráce do budoucna je,“ dodal.

„Pana generálmajora Koudelku znám osobně asi 15 let, začínali jsme spolu na kontrašpionážních odděleních a postupně jsme se nějakým osudem dostali až do čela služeb. Takže já si myslím, že naše vzájemná znalost a přátelství je jistou zárukou toho, že minimálně z úrovně toho nejvyššího managementu bude vůle,“ poznamenal Bartovský, který ve VZ působí od roku 2001. Michal Koudelka je ředitelem BIS od srpna 2016.

Všechny tři české tajné služby jsou podle Bartovského autonomní a suverénní. „Ale myslím si, že umíme najít ten průnik, kdy si všichni tři můžeme pomoci,“ řekl. Spolupráce by podle něj mohla vyústit také ve společnou prezentaci výsledků práce zadavatelům.

Změny v ruských tajných službách

Bartovský v rozhovoru zmiňuje i vztahy s Ruskem. To se podle něj muselo v posledních letech vrátit ke klasickým metodám práce svých tajných služeb, ke změnám bylo donuceno také v souvislosti s vyhoštěním řady svých zpravodajců s diplomatickým krytím. S ohledem na to, o jaké informace mají ruské rozvědky zájem, změnily také své cíle. Ruské tajné služby se soustředí například na lidi ze středního managementu, experty, kteří mají přístup k systémům ve státní správě, nebo novináře a obchodníky, řekl Bartovský v rozhovoru ČTK.

Česko má s Ruskem napjaté diplomatické vztahy od roku 2021 po zjištění českých tajných služeb a vyšetřovatelů, že do výbuchů v muničních skladech ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni agenti ruských tajných služeb. Počet ruských diplomatů v ČR se dál snížil i po ruské invazi na Ukrajinu před dvěma lety. Na ruském velvyslanectví v Praze loni působilo šest diplomatů. BIS dlouhodobě upozorňovala na to, že na ruské ambasádě působili lidé napojení na ruské zpravodajské služby, kteří využívali své pozice k zakrytí špionážní činnosti.

Bartovský připomněl, že české tajné služby musejí reagovat na zpravodajskou aktivitu Ruska vůči zemím, které se pasivně či aktivně účastní konfliktu na Ukrajině. „Není nic utajovaného, že ČR je řazena Ruskem po boku Spojených států jako jeden z největších protivníků, jako jeden z největších podporovatelů Ukrajiny, což s sebou nese reakci, čili i zvýšené aktivity zpravodajských služeb, včetně kybernetických útoků,“ uvedl.

V posledních letech se zároveň podle Bartovského změnily metody ruských tajných služeb, ale i metody českých zpravodajců. „Nasazením technických prostředků jsme byli všichni nuceni přejít na ty tradiční, klasické metody, které nejsou založeny na využívání sítí, počítačů a mobilních telefonů. A proto jsou daleko hůře detekovány a identifikovány,“ podotkl. Ruské tajné služby mají podle něj tyto metody propracované.

Hrozbě Ruska je podle něj možné čelit mimo jiné nastavováním podmínek pro zpravodajské služby tak, aby měly možnost hrozby identifikovat a následně eliminovat. Pomoci by tomu mohla úprava legislativy. „Pojetí definice špionáže v našem právním systému je svázáno s předáváním pouze utajovaných informací a pouze za některých okolností. Ale teď se ukazuje, že jako špionáž by se mělo klasifikovat jakékoli působení a shromažďování informací za účelem je předat, a tím způsobit škodu ČR,“ poznamenal Bartovský.

Ve spoustě případů podle něj VZ nebo BIS identifikují nositele rizika, tedy někoho, kdo sbírá informace ve prospěch Ruska. „A následně ho náš trestní řád neumožňuje předat ke stíhání,“ dodal. Podle Bartovského byla o potřebě úpravy legislativy zahájena diskuse.

S ruskou hrozbou se lze vyrovnávat také úspěšnou mediální kampaní, edukací a prevencí, uvedl Bartovský. Je podle něj třeba společnosti vysvětlovat rizika. Další variantou je školení příslušníků státní správy, samospráv či armády. „Aby věděli, jakým způsobem by je cizí zpravodajská služba mohla zkontaktovat, co je podezřelé, čeho by si měli všímat, na co si dát pozor, včetně kybernetické bezpečnosti,“ řekl.

Vojenské zpravodajství podporuje Ukrajinu

VZ na počátku války na Ukrajině použilo část peněz ze svého rozpočtu na pořízení materiální pomoci napadené straně. Společně s Agenturou pro mezivládní obrannou spolupráci (AMOS), která spadá pod ministerstvo obrany, také plní jednu z významných rolí při získávání a posílání pomoci ukrajinským ozbrojeným silám a ozbrojeným složkám.

„Vojenské zpravodajství není ten, kdo říká, co a kde a za kolik se koupí. Vojenské zpravodajství dohlíží na to, aby byla pomoc realizována včasně, bez prodlení a tam, kde je to potřeba,“ řekl Bartovský.

V podpoře Ukrajiny je podle něj potřeba pokračovat a vyčerpávat síly a prostředky protivníka. „Pokud se opravdu podaří zabránit ruskému vpádu, případně vytlačit protivníka z území Ukrajiny a vyčerpat ho, znamená to, že na deset, 20, 30 let nebudou ruské ozbrojené síly schopny další úspěšné vojenské akce, a to ani akce proti státům NATO ani České republice,“ dodal.

Na podpoře Ukrajiny se významně podílí české zbrojní firmy. Do české iniciativy, která shání pro Ukrajinu dělostřeleckou munici i v zemích mimo EU, dosud přispělo 15 zemí. Před časem dorazila na Ukrajinu první zásilka zhruba 50.000 kusů munice. Česko na iniciativě spolupracuje zejména s Nizozemskem a Dánskem. Sama ČR přispěla téměř 866 miliony korun. Do konce roku by mělo být na Ukrajinu dodáno 500.000 kusů munice.

„Podíl a podpora českých firem jsou velmi dobře hodnoceny. Zejména jejich včasnost. ČR měla to velké unikum, že začala strašně rychle. Neztráceli jsme čas a prostě jsme to rychle dodali,“ řekl. Česká muniční podpora Ukrajiny je podle něj unikátní. Role firem přitom není jen v tom, že munici v cizích státech najdou a vyjednají, ale také zkontrolují a zrenovují tak, aby byla připravena do bojeschopného stavu.

Největší bezpečnostní hrozby

Součástí konfliktu na Ukrajině je také kybernetická složka. „S tím, jak se zvýšila aktivita kybernetických sil protivníka, Ruské federace, ať je to FSB nebo GRU, tak samozřejmě bohužel musíme čelit i zvyšujícímu se počtu různých útoků,“ podotkl ředitel VZ. Jejich cílem podle něj nejsou pouze ozbrojené síly, ale spíše státní správa a samospráva. „S cílem zkompromitovat nebo nějakým způsobem zkomplikovat její činnost. Byť my, jako Česká republika, v tuto chvíli nejsme prioritním cílem,“ řekl.

V kontextu vývoje v Evropě a v důsledku ruské agrese na Ukrajině se podle Bartovského zásadně posunulo vnímání hrozeb. „Došlo k nejvýznamnější změně geopolitického prostředí za desítky let a celý bezpečnostní aparát ČR je na ni nucen reagovat,“ řekl. Zpravodajské služby podle něj intenzivně monitorují činnost v krizových regionech, primárně právě na Ukrajině a v Rusku, na Blízkém východě a v Africe.

Teroristický útok Hamásu na Izrael loni v říjnu podle Bartovského ukázal, že základní činnost zpravodajských služeb se ani pod vlivem technologií nezměnila. „Můžeme mít všechny možné senzory a technologie, ale ty nás nezachrání, pokud nemáme infiltrovanou síť protivníka, pokud nemáme informace,“ řekl. České a izraelské tajné služby podle něj mají nadstandardní komunikaci a vazby, funguje intenzivní výměna informací. „Sdílí zkušenosti, proč k tomu došlo, co tam bylo za pochybení. Musíme se zamyslet nad tím, že technika a technické vymoženosti nejsou to jediné, co nás spasí,“ dodal.

Další hrozbou je podle Bartovského také nestabilita v Africe. Velmoci se podle něj snaží získat v oblasti vliv nad zeměmi i nerostným bohatstvím. Lze to podle něj vidět na příkladu států jako Niger nebo Mali, kde donedávna působila vojenská mise s cílem zemi stabilizovat. „Nesmíme státy nechat jen tak ve vzduchoprázdnu a tím je přiblížit protivníkům. Zároveň, pokud státům neseme nabídky a záruky, je třeba je plnit. Pokud to neuděláme, vyberou si toho, kdo je pro ně v tu chvíli silnější a výhodnější,“ podotkl Bartovský.

Jedním z největších rizik do budoucna je pro Evropu a Západ podle Bartovského Čína. „Pěstují si vztahy a využívají obchodní politiku tak, aby prosadili své zájmy. Postupně se dostávají víc a víc nejen do Afriky,“ řekl. Země je podle něj stávajícím i budoucím významným globálním hráčem, který se snaží získat vliv nad směřováním a obchodní politikou Evropské unie i zbytku světa. V oblasti kybernetických operací pak podle něj významně převyšuje aktivity Ruska. „Je velmi aktivní a velmi agresivní,“ uvedl.